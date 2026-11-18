Rockstar mag dan wel alleen fictieve automerken gebruiken, autoliefhebbers laten zich natuurlijk niet zomaar voor de gek houden. Zeker niet. Want achter al die verzonnen namen en logo's van GTA 6 zitten gewoon echte modellen. Italiaanse supercars, Duitse sportwagens, Amerikaanse terreinwagens. We zetten een aantal auto's uit de game naast hun echte tegenhangers.

De Grotti Cheetah is één van de GTA-auto's die enorm veel op het origineel lijkt. De body, de koplampen komen allemaal angstaanjagend erg overeen met de Ferrari Testarossa. Het grootste en meest opvallende verschil lijkt hem in de deur te zitten. Bij de Testarossa zitten hier de bekende sleuven, bij de Cheetah lijken deze gewoon te zijn verwijderd.

De Vapid Stainer uit GTA 6 heeft best wat weg van de Ford Fairlane 500 uit 1957. Vooral de ronde koplampen, de voorkant, het chroom, en deels witte kleur hebben veel van het origineel weg. Maar ook de lange motorkap en de kenmerkende Amerikaanse jaren 50-koets lijken rechtstreeks van de Ford te zijn overgenomen. Uiteraard zijn er ook een aantal verschillen. Zo heeft de Stainer een aantal andere details in de bumpers, de grille en de zijpanelen. Maar goed, zet ze naast elkaar en je ziet direct waar Rockstar de inspiratie vandaan heeft getoverd.

De Vapid Dominator GT is overduidelijk geïnspireerd op de Ford Mustang uit 1967. De voorkant, de koplampen, de motorkap, de body, alles lijkt bijna letterlijk over te zijn genomen. Op een paar dingen na dan. Want waar de originele Mustang een relatief beschaafde Amerikaanse coupé is, heeft Rockstar er een flinke offroad-creatie van gemaakt.

Zoals de meeste GTA-spelers wel weten is de Annis Elegy RH8 grotendeels gebaseerd op de Skyline R32 en kleine delen van de R34. Zo heeft de achterkant bijvoorbeeld wat meer R34 trekjes maar de rest van de auto vooral R32.

Het zal menig autoliefhebber meteen zijn opgevallen in de eerste gameplay trailer. De Übermacht Sentinel Classic lijkt nogal veel op de BMW e30 cabrio. Er is eigenlijk weinig dat niet overeenkomt. De complete vorm van de auto, de rechthoekige achterlichten en zelfs de uitlaat die schuin onder de auto vandaan komt. Dat de kleurstelling bijna exact overeenkomt is natuurlijk een beetje toeval. De Sentinel beschikt wel over hoofdsteunen achterin, dat heeft de E30 dan weer niet.

Ook deze auto is makkelijk te herkennen, aangezien er niet veel supercars zijn met deze vorm. De Grotti Bestia GTS, oftewel de Ferrari FF. Vooral de lange motorkap, de aflopende daklijn en de vorm van de achterkant doen sterk denken aan de Italiaanse vierzitter. Het verschil zit hem vooral in de zijkant en de voorbumper. Toch lijkt de basis wel duidelijk.

De Progen Emerus is geïnspireerd op de McLaren Senna, maar toch zijn er een aantal dingen flink anders. De koplampen, motorkap en de spoiler zien er bijvoorbeeld best anders uit. Toch is het duidelijk op welke auto de Emerus is gebaseerd. De hele vorm van de auto en de bekende zijkant geven al meteen weg dat het hier om de Senna gaat.