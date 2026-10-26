Dit zijn de EV’s met de grootste actieradius anno 2026

Welke elektrische auto die je nu kunt kopen heeft de grootste actieradius?

De ontwikkelingen in EV-land blijven maar doorgaan. In het afgelopen jaar is er weer een aantal gloednieuwe modellen gelanceerd met een imposante actieradius. Het is dus hoog tijd voor een vernieuwde top 10 van EV's met de grootste actieradius. Daarbij beperken we ons tot de auto's die je daadwerkelijk op dit moment kunt kopen. Beloftes en aankondigingen tellen we niet mee, die zijn voor de volgende update.

10. Mercedes C400 4Matic - 761 kilometer

De compleet nieuwe elektrische C-Klasse verovert meteen een plekje in de top 10, al is het nipt. De Tesla Model 3 Long Range zit 'm bijvoorbeeld aardig dicht op de hielen, met 750 kilometer. Als je de C-Klasse met de grootste actieradius wil hebben, moet je voor de C400 4Matic gaan. Die heeft een joekel van een accu (98 kWh), maar dan heb je ook 761 kilometer range.

9. Audi A6 Sportback e-tron performance RWD - 769 kilometer

Audi heeft een heel stel uitvoeringen van de elektrische A6. De Sportback heeft logischerwijs een grotere range dan de Avant. Verder moet je de performance RWD hebben, met een 100 kWh batterij. Dan heb je de maximale range van 769 kilometer. De accu kun je met 270 kW opladen. Dat is niet zo snel als sommige andere auto's uit dit lijstje, maar genoeg om in 10 minuten 310 kilometer bij te 'tanken'.

8. Mercedes CLA 250+ - 791 kilometer

De CLA is de elektrische instapper van Mercedes, maar grappig genoeg heeft deze auto meer range dan zijn grote broer, de C-Klasse. Dat zit 'm in de stroomlijn, want de accu is juist kleiner (85 kWh). Ook de CLA heeft 800V-technologie aan boord, waardoor je met 320 kW kunt snelladen. Na 22 minuten aan de lader is de batterij van 10 naar 80 procent opgeladen. En dat alles voor een kleine 54 mille.

7. Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupé - 798 kilometer

Nog een nieuwkomer van Mercedes: de nieuwe AMG GT 4-Door. Dit is het elektrische vlaggenschip van Das Haus. De focus ligt op performance, maar de elektrische prestaties liegen er ook niet om. Deze auto haalt 798 kilometer range uit een 109 kWh accu. Bovendien kan deze auto met maar liefst 350 kW snelladen. In een luttele 10 minuten kun je 389 kilometer aan actieradius laden.

6. BMW iX3/iX4 50 xDrive - 805/825 kilometer

Het grote succesnummer van BMW stond vorig jaar nog op nummer 2 in deze lijst, maar zoals we al zeiden: de ontwikkelingen gaan hard. De iX3 is nu alweer teruggezakt naar plek 6. Wat natuurlijk alsnog heel netjes is. 805 kilometer blijft een imposant getal. En inmiddels is er ook een iX4, die dankzij de aflopende daklijn nóg een stukje verder komt. Die variant haalt 825 kilometer range volgens de WLTP-cyclus.

5. Volvo EX60 P12 AWD - 809 kilometer

Een van de grote rivalen van de iX3 is de EX60. Volvo weet BMW heel nipt af te troeven, met een actieradius van 809 kilometer. Overigens kwam de BMW in een praktijktest van het Britse What Car? verder, dus je moet je ook niet blind staren op WLTP-cijfers. Deze concurrenten zijn in ieder geval aardig aan elkaar gewaagd. Ook qua snelladen, want dat kan de EX60 met 370 kW.

4. BMW iX5 60 xDrive - 850 kilometer

Naast de BMW iX3 is er inmiddels ook een iX5. In deze auto heeft BMW een gigantische 141 kWh accu gehangen. Het resultaat? 850 kilometer actieradius. Qua snelladen doet de iX5 er ook nog een schepje bovenop ten opzichte van de iX3, met een snellaadvermogen van 460 kW. Daar kun je in 23 minuten van 10 tot 80% laden.

3. Mercedes EQS 450+ - 907 kilometer

De EQS is al jaren een vaste waarde in de bovenste regionen van dit lijstje en dat is zo gebleven, maar dreigde een beetje achterhaald te worden met zijn 400V. Daarom heeft Mercedes de EQS een grote update gegeven. Het topmodel heeft nu 800V-technologie en een accu die nog iets groter is (122 kWh). De range was al niet karig, maar die is nog eens met 100 kilometer toegenomen. Daardoor heeft de EQS 450+ 907 kilometer range. Snelladen kan nu met 350 kW. Niet slecht voor een oud model...

2. BMW i3 50 xDrive - 912 kilometer

De BMW iX3 was nog maar een voorproefje: de i3 is de absolute rangekoning van BMW. De elektrische 3 Serie perst maar liefst 912 kilometer range uit een 108,7 kWh accu. Ruim 100 kilometer meer dan de iX3, dus zo zie je maar weer dat je beter een sedan kunt kopen dan een crossover. Snelladen kan uiteraard net zo snel, met 400 kW.

1. Lucid Air Grand Touring - 960 kilometer

Ook al is de top 10 flink gewijzigd in een jaar tijd, de nummer blijft onveranderd. Dat is nog altijd de Lucid Air. Om precies te zijn de Grand Touring-uitvoering. Dan moet je niet vergeten de 19 inch Aero-velgen aan te vinken. Met de standaard 20 inch velgen heb je namelijk 78 kilometer minder range. Ondanks de indrukwekkende actieradius is er bijna niemand die een Lucid Air koopt en dat heeft alles te maken met het prijskaartje. Voor de Grand Touring ben je minstens 133k kwijt. Hoe de auto verder bevalt? Dat zie je in de onderstaande rijtest.

Wat valt op aan deze top 10? De lijst wordt absoluut gedomineerd door de Duitse premiummerken. Oké, de nummer 1 is een Lucid, maar dat is met zijn prijsstelling geen bijster relevant model, terwijl auto's als de iX3 en de CLA dat wél zijn. Verder zien we naast de Volvo EX60 geen enkele Chinees in de top 10. Dus wat nou, de Europeanen lopen achter?