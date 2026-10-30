Dit zijn de EV's met de grootste actieradius voor max. €30.000

We behandelden afgelopen maandag de EV’s met de grootste actieradius, maar misschien denk je: allemaal leuk en aardig, maar die auto’s kan ik helemaal niet betalen. Niet getreurd, we hebben nu ook een top 10 van EV’s met de grootste actieradius ónder de € 30.000. Want dat lijstje is misschien wel relevanter.

10. Volkswagen ID. Polo

€ 29.490 – 331 km

De Volkswagen ID. Polo komt net in aanmerking voor deze lijst, met 331 kilometer range voor € 29.490. Overigens begint de ID. Polo al bij 26 mille, maar dan heb je net iets minder actieradius (323 kilometer). En het gaat in deze lijst uiteindelijk om de maximale range.

9. Hyundai Ioniq 3

€ 27.245 – 344 km

De nieuwe Hyundai Ioniq 3 is een kekke kar en dan krijg je ook nog eens relatief veel waar voor je geld. Voor minder dan 28 mille heb je namelijk een actieradius van 344 kilometer. Daarmee troeft de Hyundai ook zijn Kia-broertje af (de EV2). Die heeft namelijk maar 312 kilometer range en valt daarom buiten de boot.

8. Geely E2

€ 22.990 – 345 km

In de overall ranking van EV’s met de grootste actieradius waren de Chinezen nergens te bekennen, maar we verklappen alvast: in deze lijst doen ze het wel goed. Zo haalt de Geely E2 een achtste plaats, terwijl deze auto ver onder de € 30.000 zit, met een vanafprijs van € 22.990.

7. Hyundai Inster

€ 24.695 – 370 km

De Hyundai Inster is een beetje een lullig autootje, maar onderschat ‘m niet. De 49 kWh-versie heeft gewoon 370 kilometer range. Dat is dus meer dan zijn grotere broer de Ioniq 3. Niet slecht voor een stadsautootje.

6. Leapmotor B03X

€ 24.695 – 382 km

De naam Leapmotor B03X zegt je waarschijnlijk niet zoveel, maar dit is een compacte crossover die qua formaat vergelijkbaar is met een Volvo EX30. De Leapmotor is echter een stuk goedkoper en biedt toch een range van 370 kilometer.

5. Leapmotor B10

€ 29.495 – 390 km

Leapmotor is goed vertegenwoordigd in deze lijst. Met een budget van 30 mille kun je ook voor de grotere Leapmotor B10 gaan. Voor dat geld krijg je een 4,5 meter lange crossover, met een range van 390 kilometer. Dat is een scherpe deal, we kunnen niet anders zeggen.

4. Fiat Grande Panda

€ 29.499 – 400 kilometer

De Fiat Grande Panda staat op het Smart Car Platform van Stellantis, dat bedoeld is om value-for-money auto’s op de markt te zetten. Dat is gelukt: voor € 29.499 heb je maar liefst 400 kilometer WLTP-range. In dit geval hebben we de uitvoering gekozen met de maximale range, maar voor € 27.499 heb je praktisch dezelfde actieradius (392 kilometer). Deze variant met een grotere accu is overigens gloednieuw, want deze is pas twee dagen geleden gelanceerd.

3. Fiat 600e

€ 29.999 – 405 km

Fiat houdt eigenhandig de Europese eer hoog, want ook op de derde plek zien we een Fiat. De 600e heeft het welbekende 54 kWh-accupakket dat in talloze Stellantis-modellen zit, maar de Fiat is simpelweg goedkoper dan de rest. Voor net geen € 30.000 heb je 405 kilometer range. Dat komt overigens omdat dit model flink in prijs is verlaagd: eerst betaalde je € 36.000 voor deze auto.

2. MG 4 Urban

€ 28.450 – 416 km

Kennen we de MG 4 nog die in 2023 een relatief succesnummer was? Deze MG 4 Urban is in feite de opvolger, ook al wordt de oude MG 4 verwarrend genoeg ook nog steeds geleverd. Wat vooral belangrijk is: de MG 4 Urban heeft 416 kilometer range voor minder dan € 30.000.

1. Leapmotor B05

€ 29.995 – 482 km

De grote winnaar is toch wel Leapmotor. Ze staan drie keer in deze lijst én ze hebben de nummer 1. De Leapmotor B05 is voor de afwisseling geen crossover, maar een C-segment hatchback. Als je dit model in de ‘Pro Max’-uitvoering bestelt, heb je maar liefst 482 kilometer range. Daar kan geen enkele andere auto binnen dit budget aan tippen.

Eervolle vermelding: Renault 5

Bij dit soort lijstjes zijn er altijd auto’s die nét buiten de boot vallen. We moeten helaas streng zijn, maar toch verdient de Renault 5 een eervolle vermelding. De Renault 5 Comfort Range zit slechts € 490 boven het budget en biedt een actieradius van 431 kilometer. Dat zou goed genoeg zijn geweest voor een tweede plaats. Dus de Renault 5 is ook het overwegen waard als je een EV gaat shoppen voor 30 mille.

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