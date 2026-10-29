Dit zijn de EV's met de hoogste kilometerstand op Marktplaats

Wat vliegt de tijd he? Ik kan me nog herinneren dat ik de eerste Tesla Roadster zag en dacht: 'die EV's worden helemaal niks'. Nou, dat had ik duidelijk fout. Ondertussen zijn we op een punt dat de elektrische auto's niet meer de underdog, maar de leiders in de markt zijn. En naarmate de tijd voorbij gaat, gaan ook de kilometers omhoog. Een goed moment om dus eens op Marktplaats te kijken naar de EV's met de hoogste kilometerstanden.

Ik zal hier alvast een dingetje bij vermelden, ik heb in deze top 6 maar één Tesla meegenomen. Marktplaats staat namelijk helemaal vol met Tesla's en veel hiervan zijn ex-taxi's. Dan weten jullie dat in ieder geval.

Nummer 6: BMW i7 XDrive60

Op nummer 5, de volledig elektrische 7 Serie van BMW. De gigantische slee die je eigenlijk vooral kent van heel comfortabel van punt A naar punt B gebracht worden. En heel veel luxe natuurlijk. Deze i7 heeft een accupakket van 105 kWh en een vermogen van 544 pk. Niets om je voor te schamen dus. De auto heeft flink doorgereden want sinds zijn geboorte in 2023 heeft deze kilometervreter maar liefst 257.834 kilometer op de teller gezet.

Nummer 5: Mercedes-Benz EQC 400

De Mercedes EQC wordt nog wel eens als eerste EV van Mercedes gezien. Klopt niet helemaal natuurlijk, maar het was wel de eerste Mercedes die vanaf het begin als volledig elektrische auto werd ontwikkeld voor een groter publiek. Deze EQC 400 heeft een 80 kWh accu en 408 pk aan elektrisch vermogen. Deze Merrie komt uit 2019 en is daarmee vier jaar ouder dan de bovenstaande i7. Toch heeft deze met 258.796 kilometer maar een klein stukje extra asfalt verslonden. Goed genoeg in ieder geval voor een vijfde plaats.

Nummer 4: Audi Q4 e-tron

Dan komen we alweer bij nummer 3, en die is voor niemand minder dan de Audi Q4 e-tron. Deze EV uit 2021 heeft in zijn 5 jarige leven al een kilometerstand van 261.952 km op de teller weten te zetten. Dat is gemiddeld zo'n 50k aan gegeten asfalt per jaar. Maar met een accupakket van 55 kWh en een rijbereik 341 kilometer weet je één ding in ieder geval zeker: hij heeft veel geladen. En dat zie je ook weer terug in de Soh van 86 procent.

Nummer 3: Mercedes EQB

Mercedes heeft natuurlijk wel een reputatie als het gaat om hoge kilometerstanden. Niet heel gek dus dat die twee keer in dit lijstje voorkomt, ook al gaat het nu om EV's en niet om dikke dieselknallers. Deze Mercedes EQB 250 komt uit 2022 en heeft in 4 jaar tijd 265.974 kilometers op het klokje gezet. Dat is een stuk pittiger dan bovenstaande Audi. De EQB heeft een 65 kWh batterij met een Soh van 95 procent. Dat is lang niet gek.

Nummer 2: Polestar 2

Nog zo'n merk dat bekendstaat als asfaltheld. Tenminste, dat was Volvo, maar je mag verwachten dat Polestar ook wel zijn mannetje staat toch. Deze Polestar 2 leeft al sinds 2022 en heeft in die vier levensjaren maar liefst 333.415 op zijn teller weten te zetten. Dat is dus de eerste van het groepje die hem over de 3 ton heen sleurt.

Nummer 1: Tesla Model S

Het kon ook niet anders. De koning van de EV's: Tesla. Deze Model S komt uit 2015 en heeft dus al aardig wat levenservaring opgedaan. Niet heel gek dus dat deze Tesla een kilometerstand van 395.679 kilometer heeft weten te bereiken. De Tesla heeft een 85 kWh batterij, maar de advertentie geeft er geen Soh bij. Hoe die eraan toe is is dus een beetje een raadsel. Maar één ding is zeker: Marktplaats staat vol met Tesla's met hoge km-standen dus dat ze het kunnen is duidelijk.

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