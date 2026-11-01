Dit zijn de fraaiste pedalen die je vandaag gaat zien

Pagani heeft natuurlijk de Zonda maximaal uitgemolken en nu is de Huayra aan de beurt. Terwijl de Utopia’s worden uitgeleverd, bouwt Pagani ook nog de nodige speciale versies van de Huayra. Deze Huayra 70 Anima is de nieuwste.

Deze auto is géén one-off, als je dat soms dacht. Er worden drie exemplaren gebouwd in exact deze kleurstelling en dan zijn er ook nog twee setjes met andere kleuren: de Huayra 70 Trionfo en de Huayra 70 Derecho. Samen vormen deze auto’s een drieluik, waarmee de zeventigste verjaardag van Pagani wordt gevierd. Horacio Pagani, welteverstaan.

Handbak

Deze special editions hebben iets wat de originele lichting Huayra’s nooit heeft gehad: een handbak. Nu Pagani voor de Utopia een handgeschakelde zevenbak heeft ontwikkeld, besloten ze deze ook in te bouwen in deze speciale Huayra’s. Eerder zagen we ook al een handbak in de one-off Epitome. Destijds was dat de enige Huayra met een handbak, maar helaas voor de eigenaar gaat die vlieger niet meer op.

















Qua body is de Huayra 70 Anima identiek aan de eerdergenoemde Trionfo en Derecho. Dit houdt in dat de auto is voorzien van alle toeters en bellen: een gigantische spoiler, een luchthapper en zes (!) uitlaten. Als je goed kijkt, zitten er naast de vier centrale uitlaten ook nog twee uitlaten in de diffuser. Het begrip ‘too much’ komt niet in het woordenboek van Pagani voor.

Diamantstof en platinum

Het verschil met de Trionfo en de Derecho zit ‘m in de kleurstelling. Bij deze auto is het thema blauw. De carrosserie is uitgevoerd in blauw carbon. Om het geheel nog wat extra speciaal te maken is er diamantstof in de lak verwerkt en de striping is van platinum. Het interieur is uitgevoerd in wit leer met blauwe accenten. Dat is een zeer fraaie combinatie, we kunnen niet anders zeggen.

Een prijskaartje maakt Pagani niet bekend, maar reken op een bedrag van minstens € 7 miljoen. Grappig genoeg maakt het feit dat dit een special edition is de auto juist mínder bijzonder. Er rijden nu namelijk nog twee identieke exemplaren rond, terwijl een Pagani die je zelf samenstelt meestal uniek is.

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