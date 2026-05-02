Dit zijn de gaafste auto’s die geveild zijn via Domeinen

Verpauperde AMG’s worden aan de lopende band geveild via Domeinen, maar af en toe komen er ook auto’s voorbij die écht dik zijn. Zoals de 992 GT3 RS eerder deze week. Dat brengt ons bij de vraag: wat zijn de gaafste auto’s die geveild zijn via Domeinen?

De veilingen uit het verleden staan niet meer online, maar we volgen Domeinen al vele jaren op de voet. Aan de hand van de Autoblog-archieven kunnen we een bloemlezing maken van de gaafste auto’s die geveild zijn. Jullie zijn natuurlijk ook benieuwd wat de auto’s hebben opgebracht, maar dat is vaak niet meer te achterhalen. Jammer maar helaas.

Ferrari Testarossa









We beginnen gewoon meteen met een icoon: een heuse Testarossa. Deze auto belandde in 2024 bij Domeinen. Waarschijnlijk gaat het om de Testarossa die in 2021 in beslag was genomen toen de politie een inval deed bij een recyclingbedrijf in Venlo. Op de foto’s zien we een laag stof op de auto, maar dat komt waarschijnlijk vooral omdat ‘ie drie jaar heeft stilgestaan na de inbeslagname. De teller gaf slechts 28.874 kilometer aan. Als dat klopt is het een echt collector’s item.

Lamborghini Murciélago LP640-4







Een Aventador is hartstikke gaaf, maar je ziet ze net iets te vaak tegenwoordig. Een Murciélago is pas écht cool. Zeker een LP640, zoals die in 2014 werd geveild bij Domeinen. Deze Lambo wordt heel mooi oud. De Batmobile-kleurstelling kan de auto ook heel goed hebben. Alleen was deze Batmobile niet in handen van een misdaadbestrijder, maar iemand die zelf de wet aan zijn laars lapte.

Mercedes 600 Pullman











In 2021 kon je gewoon een Mercedes 600 Pullman bij Domeinen kopen. De eerste eigenaar van deze Benz was ongetwijfeld nog fouter dan de laatste eigenaar waarvan de auto in beslag genomen is. De kans is groot dat dit een of andere dictator is geweest. Ooit was de 600 Pullman het ultieme statussymbool, maar zoals de auto bij Domeinen stond was het vooral vergane glorie. Hopelijk is de auto terecht gekomen bij iemand die hem weer in ere hersteld.

Ferrari 430 Scuderia











In 2022 dook er een waar pareltje op bij Domeinen: een Ferrari 430 Scuderia in een unieke kleurstelling. De auto is voor de afwisseling niet rood, maar blauw. Ook bijzonder: de auto heeft geen striping. Verder stond er maar 11.077 kilometer op de teller. Normaal trekken we dat in twijfel bij Domeinen, maar in dit geval zou het zomaar kunnen kloppen.

Jaguar XK120

Deze klassieke Jag die bij Domeinen stond is het definitieve bewijs dat er ook boeven zijn met smaak. Het betreft een XK120 uit 1953. Dit was destijds de snelste productieauto ter wereld, met een top van 213 km/u. Het gaat hier om een zeldzame coupévariant, waar er maar 2.700 van gemaakt zijn. De auto leek er ook nog eens netjes bij te staan, afgaande op de foto’s.

Aston Martin DBS











Heel af en toe verschijnt er ook een Aston Martin bij Domeinen. Niet alle eigenaren zijn dus keurige gentlemen. In november vorig jaar kwam deze DBS voorbij. Dit is toch wel een icoon in wording. Is het niet vanwege het optreden in Casino Royale, dan wel vanwege het design. En de atmosferische 6,0 liter V12 is natuurlijk ook niet te versmaden.

Lamborghini Diablo SV

Last but not least: een knalgele Lamborghini Diablo SV. Deze posterauto uit de jaren ’90 werd in 2021 aangeboden bij Domeinen. De V12 levert in de Diablo SV 517 pk, wat naar hedendaagse begrippen nog steeds indrukwekkend is. Zeker in een auto die geen elektronische hulpsystemen heeft. Een echte old school supercar dus, cooler wordt het niet.

Welke auto had jij het liefst opgehaald bij Domeinen? Laat het weten in de reacties!