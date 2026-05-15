Weiger je dit bij een politiecontrole? Dan krijg je direct een heel dikke boete

Meewerken tijdens een politiecontrole. Het is de makkelijkste manier om je dag weer te vervolgen. Het weigeren van medewerking kan in sommige gevallen zelfs strafbaar zijn.

30 jaar geleden ging je beschonken oom met een bakkie op achter het stuur. Want de pakkans was klein. Statistisch gezien is dit nog steeds klein, maar er is in die 30 jaar wel het één en ander veranderd. In vergelijking met vroeger is er een verschil. Drugs heeft zijn intrede gedaan in het verkeer. Rijden onder invloed gaat allang niet meer over alcohol alleen. Overigens is in het beide gevallen net zo absurd om in dergelijke toestand achter het stuur te kruipen natuurlijk. Doe het gewoon niet.

Voorheen was het lastig voor de politie om vast te stellen of een automobilist onder invloed is van drugs of niet. Sinds de invoering van de speekseltest in 2017 is drugsgebruik in het verkeer veel eenvoudiger vast te stellen. Even een wattenstaafje langs de wang en binnen een paar minuten weet de politie genoeg. Is de test positief, dan volgt een bloedonderzoek om exact te bepalen hoeveel iemand heeft gebruikt. Dit laatste is nodig om de strafmaat te bepalen.

Weigeren = misdrijf

Wie positief uit de speekseltest komt dient een bloedonderzoek te ondergaan. Maar dat laatste is makkelijker gezegd dan gedaan. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat duizenden automobilisten zo’n bloedonderzoek weigeren. Bijzonder, want het weigeren van een bloedonderzoek is strafbaar.

In 2022 ging het nog om 1.353 weigeraars. In 2025 is dat aantal gestegen naar 2.221. Mensen weigeren omdat ze vaak niet eens beseffen dat het niet ondergaan van een bloedonderzoek een misdrijf is. De boete bedraagt circa 1.000 euro, verder kun je een taakstraf van minimaal 60 uur verwachten om nog maar te zwijgen over een rijontzegging tot een jaar. Was dat het nou waard?

De politie legt vaak uit aan bestuurders dat het weigeren van een dergelijk onderzoek strafbaar is. Blijkbaar ondergaan deze automobilisten liever de gevolgen van dit misdrijf, dan betrapt worden over de hoeveelheid drugs in hun bloed.

Drugs in het verkeer is uitgegroeid tot een serieus probleem. Het aantal bestuurders onder invloed van drugs steeg in drie jaar tijd van 16.000 naar 26.000 gevallen. Een groeiend issue waar de politie dagelijks mee te maken heeft. Aan de dames en heren van het ministerie van Justitie in Den Haag de taak om iets te bedenken zodat ze dit “keihard” kunnen gaan aanpakken.