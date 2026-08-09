Dit zijn de goedkoopste auto's met V8 van Nederland

Bij de jacht op zuinigere motoren beginnen de meeste merken met downsizen. Oftewel: alles moet kleiner en efficiënter. Een forse V8 zuipt te veel: zes cilinders is beter. Nog beter: een turbo op een vierpitter schroeven. Je kent het verhaaltje wel: de populatie auto's met V8 neemt steeds verder af. Alles wat er nog wel is, betaal je flink voor.

Wij doken eens in zo veel mogelijk configuratoren om te kijken wat de goedkoopste auto's met V8 zijn van Nederland. Er is her en der wat goed nieuws, maar vooral veel slecht nieuws. We leggen je alles uit wanneer we van duur naar goedkoop gaan. Als we er eentje hebben gemist horen we het graag, maar zoals altijd moet de auto op de website te configureren zijn om geldig te zijn. Ook wij hadden bijvoorbeeld nog een Defender V8 verwacht, maar die kunnen we nergens meer vinden sinds de laatste facelift.

Bentley Flying Spur

~ 240.000 euro

Wat je in ieder geval veel gaat tegenkomen: elektrificatie. Om een V8 nog een beetje te drukken, wordt een hybride unit gebruikt om de uitstoot te drukken. Bentley heeft inmiddels hun hele gamma voorzien van de High Power Hybrid: een tot wel 782 pk sterke combinatie van V8 en elektromotoren, met stekker, om de W12 op te volgen. In de Flying Spur krijg je een iets minder krachtige versie met 682 pk (alsof dat te weinig is) en met een vanafprijs van rond de 240.000 euro zijn er maar een paar auto's goedkoper. Oei.

Mercedes-Benz S 580 4MATIC

220.517 euro

Bij Mercedes mag je nog een V12 kopen als je de Maybach-versie kiest. Dat is een godswonder als je weet wat ze hebben gedaan met het gamma van de normale S. Op één motorvariant na is alles met acht potten of meer volledig verdwenen. De S 580 met altijd vierwielaandrijving blijft als een dapper dorpje overeind staan. Je krijgt dan wel een forse 537 pk en toch een vorm van elektrificatie, het is een Mild Hybrid. Dat kost je ruim 220.000 euro en nog veel meer als je opties aanvinkt.

Porsche Panamera Turbo E-Hybrid

215.800 euro

Sinds de nieuwste Panamera heeft Porsche gedag gezegd tegen vrijwel elke versie die puur zijn V8 gebruikt, behalve de GTS. Met 500 pk en je betaalt daar ruim 250.000 euro voor. Het is dan ietsje goedkoper om voor de Turbo E-Hybrid te gaan. Met 215.800 euro koop je dan de 680 pk sterke combinatie van 4.0 V8 en elektromotoren, zoals we dat al een tijdje kennen van de Panamera. Voor net geen 250.000 euro is er de mogelijkheid voor de 782 pk sterke PHEV die je ook bij Bentley vindt, maar dan moet je wel een ultiem rupsje nooitgenoeg zijn.

Range Rover Sport Dynamic HSE P540

212.038 euro

Bij het benoemen van de goedkoopste auto's met V8 van Nederland moet je toch even bij Land Rover langs. Zoals gezegd zijn we even kwijt waar bij Land Rover de Defender met V8 is gebleven, de duurdere OCTA even daar gelaten. In plaats daarvan vind je midden in deze lijst de P540-versie van de Range Rover Sport. Dat is BMW's 4.4 liter V8 met Mild Hybrid-component die in de Range Rover goed is voor 537 pk. Ook hier moet je dus een redelijk aangeklede versie kiezen, want bij de basisversies houdt het bij zescilinder PHEV's wel op.

Audi SQ8

209.990 euro

Deze week nog maakte Audi bekend dat er toekomst is voor de Audi Q8, ondanks de prognose dat dit soort auto's niet rijp voor de toekomst zijn. Totdat Audi een plan heeft voor een opvolger, blijft de huidige Q8 nog even doorbestaan naast de kersverse nieuwe Q7. De SQ7 is daarom even niet leverbaar en in plaats daarvan is de SQ8 de goedkoopste V8 in het gamma van Audi. Met 209.990 euro nog steeds niet spotgoedkoop, maar met 507 pk uit de 4.0 V8 die we vinden in vele auto's in deze lijst, wel een lekkere beuker.

BMW X6 M60i

202.038 euro

We zijn alweer bijna bij de auto's die je echt mag benoemen als de goedkoopste modellen met V8, en het valt je wellicht op dat we nog boven de twee ton zitten. Ja, zo erg is het. Bij BMW eenzelfde verhaal als de X6: de nieuwe X5 is nu onder ons en ook al komt daar een V8-versie van, nu nog even niet. De 'uitgaande' BMW X6 blijft daarom nog even en als M60i krijg je dan de S68 V8 met Mild Hybrid-systeem. Goed voor 530 pk en dus nét duurder dan 200.000 euro.

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid

201.201 euro

Je spot misschien meerdere trends bij de goedkoopste auto's met V8 in Nederland. Het zijn veel onnodig grote auto's (vooral SUV's), het zijn vaak hybrides en nog één: het zijn dus vaak zustermodellen van iets gloednieuws. Zo ook bij de Cayenne: naast de nieuwe elektrische versie wordt de oude versie ook nog verkocht. Met eenzelfde tweedeling als de Panamera: de GTS is er nog als niet-hybride V8, maar de Cayenne Turbo E-Hybrid is de op twee na goedkoopste auto met V8 in Nederland. Porsche maakt er ook nog eens een lekker feestje van middels 739 pk, al is er geen S-versie voor de SUV.

BMW XM Label

188.199 euro

Ja, slechts twee auto's in Nederland met V8 duiken onder de 200.000 euro. De eerste is de BMW XM. Als Label met de 748 pk sterke PHEV-versie van de 4.4 V8 betaal je daar 188.000 euro voor. Toegegeven, vergeleken met concurrenten heb je dan op papier best een goede deal. Alleen als we zien wat een XM doet qua performance, zegt dat vooral veel over hoe duur de concurrenten zijn. BMW scoort namelijk niet gigantisch met de XM, ondanks dus een best goede prijsstelling. Dat doet de nummer één dan toch een stuk beter.

BMW M5

148.092 euro

Daarvoor blijven we bij BMW, want de goedkoopste auto met V8 van Nederland is de nieuwe M5 (G90/G99). Dat was de strategie: door de PHEV-aandrijflijn van M in de nieuwe 5 Serie te lepelen, creëer je een krachtpatser met toch weinig uitstoot. 727 pk is niet niks, ook al moet je er een flinke olietanker mee voortstuwen. Even sec gezien is het vrij simpel: voor deze ultieme versie met V8 van de 5 Serie betaal je minder dan een standaard M3. Die laatste haalt zijn kracht uit een niet-hybride zescilinder met 480 pk. Onder de streep dus hetzelfde geld voor 247 pk meer: dat begrijpen we wel. En ja, daarmee is de BMW M5 ergens het goedkoopste in. Wie had dat gedacht?

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