Deze provincies hebben de goedkoopste benzine

Er zijn tegenwoordig mensen die uitgebreider hun tankstop plannen dan hun hele vakantie. En eerlijk is eerlijk, dat is tegenwoordig ook helemaal niet zo gek meer. Nieuwe cijfers laten namelijk zien dat slim kiezen waar je tankt behoorlijk wat geld kan schelen. Want geloof het of niet, goedkoop tanken bestaat nog. Soort van. Een beetje.

Slim tanken loont nog steeds

Dat blijkt namelijk uit cijfers van Multitankcard, dat transactiedata analyseerde van januari 2026 tot begin mei. Volgens het bedrijf kunnen automobilisten die goed hun huiswerk doen op jaarbasis serieus geld besparen. Er is natuurlijk wel een belangrijk detail: het gaat dus niet om stuntprijzen of zo'n pomp die drie minuten in het jaar goedkoop is. Nee, het gaat echt om gemiddelde prijzen die automobilisten hebben betaald over langere tijd.

Volgens directeur Patrick Roozeman zegt dat veel meer dan de bekende landelijke adviesprijzen. Want hoewel oliemaatschappijen graag hoge bedragen op borden zetten, blijkt de praktijk vaak toch iets vriendelijker voor je bankrekening.

Voor E10 lag de gemiddelde betaalde prijs zelfs ongeveer 24 cent lager dan de landelijke adviesprijs. Bij diesel ging het om zo’n 22 cent verschil. Dus eigenlijk: wie blind een willekeurige snelwegpomp binnenrijdt betaalt eigenlijk gewoon vrijwillig extra belasting voor lelijke TL-verlichting en zo'n ranzig lauw saucijzenbroodje.

Dit zijn de goedkoopste tankstations van Nederland

De absolute winnaar van Nederland blijkt momenteel TinQ Hengelo te zijn. Daar betaalden automobilisten gemiddeld €1,9568 per liter E10.

Dit is de complete top 10 goedkoopste tankstations van Nederland voor E10:

TinQ Hengelo – €1,9568 Tango Sneek – €1,9840 TinQ Huizen Ambachtsweg – €1,9865 Fieten Olie Kerkrade – €1,9901 Oliehandel Kreuze BV – €1,9918 Tamoil Oosterwolde – €1,9936 Fieten Olie Venray – €1,9946 Fieten Olie Winschoten – €1,9959 Tango Winschoten – €1,9995 Tamoil Winschoten Papierbaan – €1,9998

Wat vooral opvalt is dat de noordelijke provincies er toch wat makkelijker in zijn om benzine betaalbaar te houden. Winschoten heeft zelfs zoveel goedkope pompen dat het langzaam begint te lijken alsof ze echt van die brandstof af moeten.

Goedkoopste pomp per provincie

Ook handig: MultiTankcard zette per provincie het goedkoopste tankstation op een rij. En ja, sommige provincies doen het duidelijk beter dan andere.

Groningen — Fieten Olie Winschoten – €1,9959

Friesland — Tango Sneek – €1,9840

Drenthe — Kreuze BV Frederiksoord – €2,0018

Overijssel — TinQ Hengelo – €1,9568

Gelderland — Shell Station Elst – €2,0110

Utrecht — Fieten Olie Soest – €2,0566

Noord-Brabant — Shell Station Kennedylaan OZ – €2,0212

Limburg — Fieten Olie Kerkrade – €1,9901

Zeeland — Aers Olie B.V. – €2,0415

Zuid-Holland — Shell Station Hoge Rijndijk – €2,0253

Noord-Holland — TinQ Huizen Ambachtsweg – €1,9865

Flevoland — Tamoil Lelystad – €2,0615

