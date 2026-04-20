Verstappen mist één belangrijk aspect voor de 24 uur van de Nürburgring

Wat een mooie laatste voorbereiding had moeten zijn op de 24 Uur van de Nürburgring werd een tragisch weekend. Tijdens de Nürburgring 24h Qualifiers-race van afgelopen zaterdag kwam de 66-jarige Juha Miettinen om het leven . Het raceweekend ging een dag later gewoon verder en leverde weer spectaculaire beelden op.

Verstappen heeft in zijn AMG GT3 weer aan de stok met de R8 van Scherer Sport. Het levert geweldige gevechten op. Flarden ervan vind je in de YouTube-video hieronder. De inhaalactie die het meest opviel, is die bij het ingaan van de pitstraat. Die zie je ook hieronder.

Hoogtepunten NLS 24h Nürburgring Qualifiers

VIDEO: Verstappen haalt in bij ingaan pitlane

Waarom viel Verstappen zover terug?

Verstappen gaat lekker, tot hij uit het niets snelheid verliest. Uiteindelijk moeten Verstappen en teammaat Lucas Auer genoegen nemen met de 38e plaats. De Nederlandse F1-coureur geeft zijn verklaring voor het plotselinge snelheidsverlies: ‘’In de tweede ronde van mijn tweede stint kreeg ik in de gaten dat er iets mis was. De splitter was afgebroken. Dat is vreemd, want ik heb niemand geraakt, dus ik weet niet hoe dat is gebeurd. Dat moeten we onderzoeken en oplossen.”

Al met al kijkt Verstappen sportief gezien terug op een goed weekend. “Ik heb wel plezier gehad vandaag. De auto voelde goed aan, daar ben ik blij mee. Ik heb m’n stints kunnen rijden, ook met verkeer, dat was redelijk intens. Ik heb gevechten gehad met andere GT3-auto’s, dus wat dat betreft was het een goede voorbereiding voor de 24 uursrace. Ik ben daar zo goed als mogelijk klaar voor.’’

Verstappen mist één belangrijke ervaring

Eén belangrijk en uniek aspect aan het langeafstandsracen op de Nürburgring heeft de Limburger nog niet kunnen oefenen: in het donker rijden. Anders dan bij F1-races na zonsondergang is er nauwelijks verlichting langs het 25,3 kilometer lange circuit staat. Je moet het op de donkerste stukken van de bosrijke omgeving doen met enkel de verlichting van je auto. Maar goed: Verstappen heeft al laten zien dat hij zich razendsnel kan aanpassen en ongelofelijk vlug leert. Ik voorzie daarom geen problemen voor hem op dit vlak.

De 24 Uur van de Nürburgring staat gepland voor 15 en 16 mei. Voorafgaand moet Verstappen nog afreizen naar Miami. De F1-race aldaar en de terugkeer van de F1 vindt plaats op 3 mei. Ik heb wel een idee waar Verstappen meer naar uitkijkt.