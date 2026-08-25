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TÜV-onderzoek

Dit zijn de meest betrouwbare SUV-occasions die je nu kunt kopen

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Redacteur Autoblog
F1/Noord-Brabant en de rest van de wereld Correspondent
Dit zijn de meest betrouwbare SUV's die je nu kunt kopen

De SUV-griep verspreidt zich nog steeds onder de samenleving. De zwaargewichten kunnen echter flinke onderhoudsrekeningen met zich meebrengen. Dat wil je natuurlijk voorkomen door juist een betrouwbare auto te kopen. Hier vind je de hoge auto’s die de minste grote gebreken vertonen. 

We komen tot onze conclusies dankzij nieuwe informatie van de Duitse TÜV. Samen met Bild doken zij in miljoenen periodieke keuringen om te bepalen welke SUV's over de jaren heen de minste grote problemen hadden. 

De onderzoekers hebben de auto’s onderverdeeld naar hun leeftijden. De leeftijdsgroepen strekken van 2- en 3-jarigen tot 12-en 13-jarige auto’s. Vervolgens is er gekeken naar de gemiddelde kilometerstand en hoeveel procent van de auto’s een groot defect heeft gehad binnen die kilometerstand.

De absolute uitblinkers

Vijf modellen springen er volgens de Duitse analisten uit. De Volkswagen Touareg krijgt de meeste lof: “Hij presteert in alle leeftijdsgroepen aanzienlijk beter dan gemiddeld. Bij modellen van 12 tot 13 jaar oud staat de Touareg zelfs op de eerste plaats’’, schrijven de Duitse analisten. Ook de Audi Q5, Audi Q3, Volvo XC60 en Volkswagen T-Roc worden bejubeld. Met deze SUV’s zou je in de basis dus een betrouwbare auto moeten hebben. 

VW Touareg

Beste SUV’s per leeftijdsgroep

Hieronder vind je per leeftijd de tien SUV’s met het kleinste defectpercentage. Ook geven we telkens het gemiddelde percentage van de auto’s die een groot gebrek kreeg binnen zijn leeftijd en gereden kilometers. Hopelijk helpt het je bij het vinden van een betrouwbare SUV!

Bouwjaar 2023-2024 - Gemiddeld defectpercentage: 6,5 procent

Model

Gemiddelde kilometerstand

Defectpercentage

VW T-Roc

37.000 km

3.0

Toyota Yaris Cross

32.000 km

3.2

Audi Q3

46.000 km

3.9

Kia Sportage

38.000 km

4.0

Audi Q4 e-tron

42.000 km

4.0

VW Touareg

59.000 km

4.1

Audi Q5

59.000 km

4.2

BMW X1

46.000 km

4.2

Mercedes GLC

61.000 km

4.2

Volvo XC60

57.000 km

4.2

Bouwjaar 2021-2022 - gemiddeld defectpercentage: 10 procent

Model

Gemiddelde kilometerstand

Defectpercentage

VW T-Roc

55.000 km

4.0

Audi Q2

54.000 km

4.5

Mercedes GLC

73.000 km

4.8

Peugeot 2008

50.000 km

5.4

Audi Q5

80.000 km

6.3

Suzuki Vitara

54.000 km

6.4

Škoda Karoq

66.000 km

6.5

Hyundai Kona Electric

51.000 km

6.5

Seat Ateca

65.000 km

6.9

Ford Puma

48.000 km

7.0

Bouwjaar 2019 - 2020 - gemiddeld defectpercentage: 13,6 procent

Model

Gemiddelde kilometerstand

Defectpercentage

VW T-Roc

76.000 km

6.7

Audi Q2

74.000 km

7.5

Škoda Karoq

85.000 km

7.8

Mazda CX-3

70.000 km

7.9

Škoda Kodiaq

110.000 km

8.7

Suzuki Vitara

78.000 km

8.7

Seat Ateca

89.000 km

9.1

VW Tiguan

97.000 km

9.6

Hyundai Kona

69.000 km

9.8

Renault Captur

64.000 km

9.9

Bouwjaar 2017 - 2018 - gemiddeld defectpercentage: 18,3 procent

Model

Gemiddelde kilometerstand

Defectpercentage

Mazda CX-3

86.000 km

9.7

Seat Ateca

112.000 km

11.1

Suzuki Vitara

104.000 km

11.4

Mercedes GLE/ML

143.000 km

12.3

VW Touareg

143.000 km

15.4

Mazda CX-5

118.000 km

15.5

Audi Q5

140.000 km

15.8

Volvo XC60

142.000 km

15.9

Audi Q3

105.000 km

16.2

Renault Captur

85.000 km

16.2

Bouwjaar 2015 - 2016 - gemiddeld defectpercentage: 22,9 procent

Model

Gemiddelde kilometerstand

Defectpercentage

Mercedes GLE/ML

170.000 km

15.2

VW Touareg

176.000 km

15.5

Audi Q5

163.000 km

18.1

BMW X1

131.000 km

18.2

Volvo XC60

169.000 km

18.5

Mercedes GLK

146.000 km

19.7

Audi Q3

128.000 km

20.5

Ford Kuga

139.000 km

20.9

Renault Captur

98.000 km

22.4

Škoda Yeti

127.000 km

22.6

Bouwjaar 2013 - 2014 - gemiddeld defectpercentage: 28,4 procent

Model

Gemiddelde kilometerstand

Defectpercentage

VW Touareg

204.000 km

17.9

Mercedes GLE/ML

193.000 km

19.3

BMW X1

151.000 km

22.1

Audi Q3

148.000 km

22.7

Volvo XC60

197.000 km

22.7

Audi Q5

179.000 km

22.9

BMW X5/X6

203.000 km

23.2

Mercedes GLK

169.000 km

24.4

Škoda Yeti

146.000 km

25.5

BMW X3/X4

177.000 km

25.9

Foto's: autoblogger

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