Dit zijn de meest betrouwbare SUV-occasions die je nu kunt kopen

De SUV-griep verspreidt zich nog steeds onder de samenleving. De zwaargewichten kunnen echter flinke onderhoudsrekeningen met zich meebrengen. Dat wil je natuurlijk voorkomen door juist een betrouwbare auto te kopen. Hier vind je de hoge auto’s die de minste grote gebreken vertonen.

We komen tot onze conclusies dankzij nieuwe informatie van de Duitse TÜV. Samen met Bild doken zij in miljoenen periodieke keuringen om te bepalen welke SUV's over de jaren heen de minste grote problemen hadden.

De onderzoekers hebben de auto’s onderverdeeld naar hun leeftijden. De leeftijdsgroepen strekken van 2- en 3-jarigen tot 12-en 13-jarige auto’s. Vervolgens is er gekeken naar de gemiddelde kilometerstand en hoeveel procent van de auto’s een groot defect heeft gehad binnen die kilometerstand.

De absolute uitblinkers

Vijf modellen springen er volgens de Duitse analisten uit. De Volkswagen Touareg krijgt de meeste lof: “Hij presteert in alle leeftijdsgroepen aanzienlijk beter dan gemiddeld. Bij modellen van 12 tot 13 jaar oud staat de Touareg zelfs op de eerste plaats’’, schrijven de Duitse analisten. Ook de Audi Q5, Audi Q3, Volvo XC60 en Volkswagen T-Roc worden bejubeld. Met deze SUV’s zou je in de basis dus een betrouwbare auto moeten hebben.

Beste SUV’s per leeftijdsgroep

Hieronder vind je per leeftijd de tien SUV’s met het kleinste defectpercentage. Ook geven we telkens het gemiddelde percentage van de auto’s die een groot gebrek kreeg binnen zijn leeftijd en gereden kilometers. Hopelijk helpt het je bij het vinden van een betrouwbare SUV!

Bouwjaar 2023-2024 - Gemiddeld defectpercentage: 6,5 procent

Model Gemiddelde kilometerstand Defectpercentage VW T-Roc 37.000 km 3.0 Toyota Yaris Cross 32.000 km 3.2 Audi Q3 46.000 km 3.9 Kia Sportage 38.000 km 4.0 Audi Q4 e-tron 42.000 km 4.0 VW Touareg 59.000 km 4.1 Audi Q5 59.000 km 4.2 BMW X1 46.000 km 4.2 Mercedes GLC 61.000 km 4.2 Volvo XC60 57.000 km 4.2

Bouwjaar 2021-2022 - gemiddeld defectpercentage: 10 procent

Model Gemiddelde kilometerstand Defectpercentage VW T-Roc 55.000 km 4.0 Audi Q2 54.000 km 4.5 Mercedes GLC 73.000 km 4.8 Peugeot 2008 50.000 km 5.4 Audi Q5 80.000 km 6.3 Suzuki Vitara 54.000 km 6.4 Škoda Karoq 66.000 km 6.5 Hyundai Kona Electric 51.000 km 6.5 Seat Ateca 65.000 km 6.9 Ford Puma 48.000 km 7.0

Bouwjaar 2019 - 2020 - gemiddeld defectpercentage: 13,6 procent

Model Gemiddelde kilometerstand Defectpercentage VW T-Roc 76.000 km 6.7 Audi Q2 74.000 km 7.5 Škoda Karoq 85.000 km 7.8 Mazda CX-3 70.000 km 7.9 Škoda Kodiaq 110.000 km 8.7 Suzuki Vitara 78.000 km 8.7 Seat Ateca 89.000 km 9.1 VW Tiguan 97.000 km 9.6 Hyundai Kona 69.000 km 9.8 Renault Captur 64.000 km 9.9

Bouwjaar 2017 - 2018 - gemiddeld defectpercentage: 18,3 procent

Model Gemiddelde kilometerstand Defectpercentage Mazda CX-3 86.000 km 9.7 Seat Ateca 112.000 km 11.1 Suzuki Vitara 104.000 km 11.4 Mercedes GLE/ML 143.000 km 12.3 VW Touareg 143.000 km 15.4 Mazda CX-5 118.000 km 15.5 Audi Q5 140.000 km 15.8 Volvo XC60 142.000 km 15.9 Audi Q3 105.000 km 16.2 Renault Captur 85.000 km 16.2

Bouwjaar 2015 - 2016 - gemiddeld defectpercentage: 22,9 procent

Model Gemiddelde kilometerstand Defectpercentage Mercedes GLE/ML 170.000 km 15.2 VW Touareg 176.000 km 15.5 Audi Q5 163.000 km 18.1 BMW X1 131.000 km 18.2 Volvo XC60 169.000 km 18.5 Mercedes GLK 146.000 km 19.7 Audi Q3 128.000 km 20.5 Ford Kuga 139.000 km 20.9 Renault Captur 98.000 km 22.4 Škoda Yeti 127.000 km 22.6

Bouwjaar 2013 - 2014 - gemiddeld defectpercentage: 28,4 procent

Model Gemiddelde kilometerstand Defectpercentage VW Touareg 204.000 km 17.9 Mercedes GLE/ML 193.000 km 19.3 BMW X1 151.000 km 22.1 Audi Q3 148.000 km 22.7 Volvo XC60 197.000 km 22.7 Audi Q5 179.000 km 22.9 BMW X5/X6 203.000 km 23.2 Mercedes GLK 169.000 km 24.4 Škoda Yeti 146.000 km 25.5 BMW X3/X4 177.000 km 25.9

Foto's: autoblogger

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover















