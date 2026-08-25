Dit zijn de meest betrouwbare SUV-occasions die je nu kunt kopen
De SUV-griep verspreidt zich nog steeds onder de samenleving. De zwaargewichten kunnen echter flinke onderhoudsrekeningen met zich meebrengen. Dat wil je natuurlijk voorkomen door juist een betrouwbare auto te kopen. Hier vind je de hoge auto’s die de minste grote gebreken vertonen.
We komen tot onze conclusies dankzij nieuwe informatie van de Duitse TÜV. Samen met Bild doken zij in miljoenen periodieke keuringen om te bepalen welke SUV's over de jaren heen de minste grote problemen hadden.
De onderzoekers hebben de auto’s onderverdeeld naar hun leeftijden. De leeftijdsgroepen strekken van 2- en 3-jarigen tot 12-en 13-jarige auto’s. Vervolgens is er gekeken naar de gemiddelde kilometerstand en hoeveel procent van de auto’s een groot defect heeft gehad binnen die kilometerstand.
De absolute uitblinkers
Vijf modellen springen er volgens de Duitse analisten uit. De Volkswagen Touareg krijgt de meeste lof: “Hij presteert in alle leeftijdsgroepen aanzienlijk beter dan gemiddeld. Bij modellen van 12 tot 13 jaar oud staat de Touareg zelfs op de eerste plaats’’, schrijven de Duitse analisten. Ook de Audi Q5, Audi Q3, Volvo XC60 en Volkswagen T-Roc worden bejubeld. Met deze SUV’s zou je in de basis dus een betrouwbare auto moeten hebben.
Beste SUV’s per leeftijdsgroep
Hieronder vind je per leeftijd de tien SUV’s met het kleinste defectpercentage. Ook geven we telkens het gemiddelde percentage van de auto’s die een groot gebrek kreeg binnen zijn leeftijd en gereden kilometers. Hopelijk helpt het je bij het vinden van een betrouwbare SUV!
Bouwjaar 2023-2024 - Gemiddeld defectpercentage: 6,5 procent
Model
Gemiddelde kilometerstand
Defectpercentage
VW T-Roc
37.000 km
3.0
Toyota Yaris Cross
32.000 km
3.2
Audi Q3
46.000 km
3.9
Kia Sportage
38.000 km
4.0
Audi Q4 e-tron
42.000 km
4.0
VW Touareg
59.000 km
4.1
Audi Q5
59.000 km
4.2
BMW X1
46.000 km
4.2
Mercedes GLC
61.000 km
4.2
Volvo XC60
57.000 km
4.2
Bouwjaar 2021-2022 - gemiddeld defectpercentage: 10 procent
Model
Gemiddelde kilometerstand
Defectpercentage
VW T-Roc
55.000 km
4.0
Audi Q2
54.000 km
4.5
Mercedes GLC
73.000 km
4.8
Peugeot 2008
50.000 km
5.4
Audi Q5
80.000 km
6.3
Suzuki Vitara
54.000 km
6.4
Škoda Karoq
66.000 km
6.5
Hyundai Kona Electric
51.000 km
6.5
Seat Ateca
65.000 km
6.9
Ford Puma
48.000 km
7.0
Bouwjaar 2019 - 2020 - gemiddeld defectpercentage: 13,6 procent
Model
Gemiddelde kilometerstand
Defectpercentage
VW T-Roc
76.000 km
6.7
Audi Q2
74.000 km
7.5
Škoda Karoq
85.000 km
7.8
Mazda CX-3
70.000 km
7.9
Škoda Kodiaq
110.000 km
8.7
Suzuki Vitara
78.000 km
8.7
Seat Ateca
89.000 km
9.1
VW Tiguan
97.000 km
9.6
Hyundai Kona
69.000 km
9.8
Renault Captur
64.000 km
9.9
Bouwjaar 2017 - 2018 - gemiddeld defectpercentage: 18,3 procent
Model
Gemiddelde kilometerstand
Defectpercentage
Mazda CX-3
86.000 km
9.7
Seat Ateca
112.000 km
11.1
Suzuki Vitara
104.000 km
11.4
Mercedes GLE/ML
143.000 km
12.3
VW Touareg
143.000 km
15.4
Mazda CX-5
118.000 km
15.5
Audi Q5
140.000 km
15.8
Volvo XC60
142.000 km
15.9
Audi Q3
105.000 km
16.2
Renault Captur
85.000 km
16.2
Bouwjaar 2015 - 2016 - gemiddeld defectpercentage: 22,9 procent
Model
Gemiddelde kilometerstand
Defectpercentage
Mercedes GLE/ML
170.000 km
15.2
VW Touareg
176.000 km
15.5
Audi Q5
163.000 km
18.1
BMW X1
131.000 km
18.2
Volvo XC60
169.000 km
18.5
Mercedes GLK
146.000 km
19.7
Audi Q3
128.000 km
20.5
Ford Kuga
139.000 km
20.9
Renault Captur
98.000 km
22.4
Škoda Yeti
127.000 km
22.6
Bouwjaar 2013 - 2014 - gemiddeld defectpercentage: 28,4 procent
Model
Gemiddelde kilometerstand
Defectpercentage
VW Touareg
204.000 km
17.9
Mercedes GLE/ML
193.000 km
19.3
BMW X1
151.000 km
22.1
Audi Q3
148.000 km
22.7
Volvo XC60
197.000 km
22.7
Audi Q5
179.000 km
22.9
BMW X5/X6
203.000 km
23.2
Mercedes GLK
169.000 km
24.4
Škoda Yeti
146.000 km
25.5
BMW X3/X4
177.000 km
25.9
Foto's: autoblogger
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