Dit zijn de meeste waardevolle automerken ter wereld: Tesla grote verliezer

Dat je redelijk succesvol kunt zijn zonder bekende merknaam, bewijzen de Chinezen, maar nog steeds blijft een sterk merk ontzettend waardevol. We duiken deze ochtend in de lijst met de meest waardevolle automerken.

Deze halen we uit het Best Global Brand-rapport van Interbrand. De vraag is natuurlijk: hoe bepaal je de waarde van een merk? Dat heeft Interbrand gedaan op basis van drie zaken: de financiële resultaten, de rol die de merknaam speelt bij de aanschaf en de kracht van het merk om klanten te binden.

Toyota nog steeds op één

Hier is een top 100 uitgerold, met Apple, Microsoft en Google in de top 3. Maar wij zijn natuurlijk vooral benieuwd naar de automerken in de lijst. Toyota is wederom het hoogst genoteerde automerk, met een negende plaats. Toyota is dus niet alleen een van de sterke automerken, maar überhaupt een van de sterkste merken ter wereld.

Mercedes volgt op gepaste afstand op plek 20, gevolgd door BMW op plek 22. Audi blijft behoorlijk achter bij de Duitse rivalen, want die zien we pas op plek 65 terug. Hyundai weet nog een plekje in de top 30 te bemachtigen en Honda – dat in ons land niks voorstelt – geldt ook als een van de meest waardevolle automerken. We moeten natuurlijk niet vergeten dat Honda een ijzersterke naam heeft.

Tesla nóg verder gekelderd

Interessant is de positie van Tesla. In 2024 stond Tesla nog op plek 12, maar in 2025 waren ze gezakt naar plek 25 door alle gekke fratsen van Elon Musk. Die storm is inmiddels weer een beetje gaan liggen, maar toch is de merkwaarde van Tesla nog verder gekelderd. Ze staan nu slechts op plek 50. Tesla’s verkopen nog als een malle, maar dat komt tegenwoordig meer door de prijsstelling dan door de merknaam. En in dit onderzoek draait het om de merknaam.

Ook opvallend: Ferrari is juist gestegen en hijgt nu Tesla in de nek. Zij staan namelijk op plek 51. Wij dachten dat de Luce alleen maar afbreuk heeft gedaan aan het merk, maar kennelijk is Interbrand toch tot andere conclusies gekomen.

Enfin, hieronder alle automerken in de top 100, met tussen haakjes de overall ranking:

Toyota (9) Mercedes-Benz (20) BMW (22) Hyundai (29) Honda (45) Tesla (50) Ferrari (51) Audi (65) Porsche (66) Volkswagen (71) Kia (87) BYD (89) Nissan (100)

Bron: Interbrand

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