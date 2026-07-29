Dit zijn de merken waar eigenaars het loyaalst aan blijven

Wij weten niet wat voor type autobezitter jij bent. Ben je tevreden met je huidige auto en weet je zeker dat je volgende auto er weer een van dat merk wordt, of hop je lekker van het ene naar het andere merk?

Wij dachten, laten we eens onderzoeken hoe dat zit en aan welke merken de eigenaars het loyaalst aan blijven. Oh ja, we hebben wel Amerika gekozen als onderzoeksgebied, maar dat is niet onze schuld. En het verhoudt zich prima tot de verder ontwikkelde Europese landen.

Het beeld is duidelijk, Toyota en Honda behoren al jaren tot de merken met de trouwste klanten in het middensegment, terwijl Porsche de kroon spant bij de premium automerken. Lexus scoort het hoogst onder de premium SUV's en Ford heeft zelfs de meest loyale klanten van allemaal als het gaat om pick-ups. Wie eenmaal voor één van die merken kiest, keert opvallend vaak terug.

Dat heeft meerdere oorzaken. Betrouwbaarheid speelt de grootste rol, gevolgd door lage onderhoudskosten, een prettige dealerervaring en een goede restwaarde. Ook wat de buitenwereld van jouw auto vindt speelt mee, al wordt dat door veel mensen niet expliciet gezegd. En wie jarenlang zonder problemen in een bepaald merk rijdt, ziet vaak weinig reden om iets anders te proberen.

Aan de andere kant van de lijst staan merken waarvan klanten juist relatief vaak overstappen. Vooral Jeep, Nissan en Mitsubishi zien hun kopers vaker vertrekken naar een concurrent. Kwaliteitsproblemen, een minder aantrekkelijk modellengamma of een mindere reputatie kunnen daarbij een rol spelen.

Merkloyaliteit is misschien wel het grootste compliment dat een autofabrikant kan krijgen. Een nieuwe auto verkopen is één ding, maar zorgen dat klanten jaren later wéér voor hetzelfde merk kiezen is een stuk lastiger. Als je dat voor elkaar hebt ben je pas echt een gevestigde naam. Hulde!