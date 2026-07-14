Deze modellen staan op de nominatie om geschrapt te worden bij Volkswagen

We schreven eerder deze week dat Volkswagen drastische maatregelen gaat nemen om meer winstgevend te worden. Dat betekent dat ze flink de bezem halen door het modellengamma. Sterker nog: ze willen de helft van alle modellen schrappen, over het hele concern.

De grote vraag is welke modellen er dan precies gaan verdwijnen. Nou, dat kunnen we alvast verklappen. Bild heeft namelijk van insiders vernomen welke auto’s er op de nominatie staan om geschrapt te worden binnen de Volkswagen Group.

Auto’s voor de gewone man

In het lagere segment ziet Volkswagen geen brood meer in een opvolger van de Skoda Fabia. Dat is toch wel een dingetje, want de Fabia is al sinds 1999 een vaste waarde in het B-segment. Overigens komt er ook geen volledig nieuwe Polo met verbrandingsmotor meer. Volkswagen geeft de huidige Polo nog een facelift – voor de mensen die echt per se een benzinemotor willen – en verder zetten ze in op de elektrische ID. Polo.

Verder wil Volkswagen een streep zetten door de opvolger van de Cupra Raval (het broertje van de ID. Polo). Dat is nog heel ver weg, aangezien de Raval nog maar net in productie is. Maar hè, beslissingen over een opvolger moeten juist nu gemaakt worden. Daarnaast krijgt de Jetta geen opvolger. Nu denk je misschien ‘Die is toch al jaren uit productie?’, maar nee, de Jetta bestaat nog gewoon in de VS. Voor nu.

Porsche

Ook de premiummerken ontkomen niet aan de slachtpartij. Bij Porsche moet de Taycan het veld ruimen. De Taycan deed het in het begin nog best aardig, maar is nu echt op z’n retour. Dus als je modellen gaat schrappen, is de Taycan een heel logische kandidaat.

Verder staat ook de 718 met verbrandingsmotor op de nominatie om gecanceld te worden. Dit is inmiddels een ongekende soap aan het worden. Porsche heeft een elektrische 718 ontwikkeld, die al zo goed als af is. Die auto is echter uitgesteld en Porsche zei: er komt toch nog een nieuwe 718 met verbrandingsmotor. En die zou nu dus weer geschrapt zijn. Ze hebben dus echt geen idee wat ze met de 718 aan moeten in Stuttgart.

Minder coupé-SUV’s

Verder wil Volkswagen gaan snijden in het aanbod van coupé-SUV’s. Dat kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen. Er zou een streep gezet worden door de Cayenne Coupé, Audi Q5 Sportback en Audi Q6 e-tron Sportback. Eerder werd al bekend dat Volkswagen een punt zet achter de ID.5. Daarmee begint er misschien toch langzaam een einde te komen aan de coupé-SUV-hype, zoals we eerder dit jaar al schreven.

Als je even meetelt, dan zitten we nog lang niet aan de helft van alle Volkswagen-modellen, dus er moeten zeker nog meer modellen geschrapt worden. Wij hebben nog wel een paar suggesties: de Volkswagen Taigo, de Audi Q3 Sportback, de Audi Q4 e-tron Sportback en de Skoda Enyaq Coupé. Als jullie nog meer ideeën hebben: laat maar weten!

Bron: Bild

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