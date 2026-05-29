Dit zijn de nieuwe EV’s van de politie!

We hebben de nieuwe E-Klasse van de politie al uitgebreid behandeld, maar die is alleen voor de snelle jongens van de verkeerspolitie. De gewone agenten krijgen ook nieuwe wagens. En dat zijn geen diesels… De overheid gaat eindelijk het goede voorbeeld geven.

Het was al een tijdje bekend dat ‘ie zou komen, maar nu is de auto eindelijk officieel voorgesteld door de politie: de Skoda Enyaq. En toen ze toch aan het shoppen waren bij VAG hebben ze ook meteen de Cupra Born besteld.

Skoda Enyaq

De keuze is gevallen op de Skoda Enyaq 85. Met de grote accu dus. Deze variant heeft 286 pk en een range van 576 kilometer. De politie is daarbij niet over één nacht ijs gegaan. De Enyaq is al jaren getest door verschillende eenheden. En kennelijk is 'ie goed genoeg.

Het is de bedoeling dat de auto’s bij het politiebureau altijd aan de lader hangen. “We zien in de data dat er voldoende tijd op een dag is om de auto te laden,” aldus Peter Brouwer van de politie. “Er een gewoonte van maken het voertuig na terugkomst aan de lader te hangen, zorgt ervoor dat de actieradius maximaal blijft tijdens een dienst.” Wel lullig als je collega dat vergeten is, en je tijdens de achtervolging met een lege accu komt te staan...

Dit betekent overigens niet dat alle agenten nu elektrisch gaan rijden. De politie heeft natuurlijk ook recent de BMW X1 en Ford Kuga in gebruik genomen. De Enyaq moet een derde van de basispolitievoertuigen gaan uitmaken. De meerderheid rijdt dus nog gewoon in een ouderwetse benzineauto. Of een diesel, in het geval van de verkeerspolitie.

Cupa Born

De Cupra Born is al meteen gedateerd, want die auto heeft net een facelift gehad. Dat is een beetje jammer. Maar goed, de politie heeft sowieso niet voor de grootste accu gekozen bij de Born. Deze auto heeft de 59 kWh-accu, met 427 kilometer range. Het vermogen bedraagt 231 pk. De Born gaat dienstdoen als het handhavingsvoertuig van de politie (niet te verwarren met de BOA-auto’s). Momenteel is het handhavingsvoertuig de Volkswagen Golf, en die moet op termijn helemaal vervangen worden door de Born.

Als je heel goed kijkt op de foto’s, dan zou je een zekere Wouter K. en Martijn K. kunnen herkennen. Zij waren aanwezig bij de presentatie, dus je kunt zeer binnenkort een video op deze site verwachten!

