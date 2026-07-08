Dit zijn de opvallendste verkeersregels in jouw vakantieland

Veel Nederlanders stappen deze zomer weer in de auto richting Zuid-Europa. Koffer vol, navigatie aan en gaan. Toch is het slim om voor vertrek niet alleen de route te bekijken, maar ook even de verkeersregels van je vakantieland. Sommige zijn namelijk behoorlijk verrassend en een vakantie wordt een stuk minder leuk als er na terugkomst ineens een buitenlandse boete op de mat valt.

Maar waar moet je zoal op letten dan? Nou, in Frankrijk geldt nog altijd de opvallende regel dat je een alcoholtester in de auto moet hebben. Er wordt tegenwoordig niet meer op beboet, maar officieel bestaat de verplichting nog steeds. Daarnaast kom je in steeds meer steden alleen binnen met de juiste milieusticker. En vergeet je gele veiligheidshesje niet...

Spanje pakt afleiding achter het stuur streng aan. Niet alleen appen of bellen is verboden. Ook een slok water nemen, je navigatie uitgebreid bedienen of driftig naar een ander radiostation zoeken kan volgens de politie onder gevaarlijk rijgedrag vallen. Dat kan je een flinke boete opleveren. Ook is een gevarendriehoek niet meer voldoende als je pech hebt, je hebt daar een speciaal oranje knipperlicht voor nodig.

In Italië moet je goed opletten waar je rijdt. Veel historische stadscentra zijn namelijk afgesloten voor autoverkeer. Rij je ongemerkt zo'n toch zone in, dan kun je nog veel later meerdere boetes thuisgestuurd krijgen. Ondergetekende kan daarover meepraten, na twee jaar viel het bonnetje uit Pisa op de mat. En die moet echt betaald worden. In verschillende regio's zijn bovendien winterbanden of sneeuwkettingen in een deel van het jaar verplicht, ook als het weer prima is.

Duitsland heeft dan weer een regel die veel vakantiegangers niet kennen. Zonder brandstof op de Autobahn stil komen te staan wordt gezien als iets wat je zelf had kunnen voorkomen. Ook dat kan dus geld kosten. En voor de zekerheid, geen snelheidslimiet betekent niet dat je altijd zo hard mag als de auto kan hè? Er wordt ook een beroep gedaan op jouw eigen verantwoordelijkheid en verkeersinzicht.

En in Oostenrijk is een dashcam minder vanzelfsprekend dan bij ons. Door de strenge privacyregels kan het maken en bewaren van beelden van de openbare weg problemen opleveren. Je ziet het dus. Even tien minuten de lokale verkeersregels doornemen kan je tijdens de vakantie een hoop frustratie en onverwachte kosten besparen. Fijne reis!!