Zo wil de Formule 1 de auto's lichter en de motoren groter maken

Auto's worden steeds zwaarder en krijgen steeds meer onderdelen om de veiligheid te verbeteren. Dat gebeurt niet alleen voor de auto's waar jij en ik in rijden, maar ook bij Formule 1-bolides. Al komt daar langzaam steeds meer verandering in.

Als Formule 1-fan zag je de bui waarschijnlijk alweer hangen. Met het inruilen van de V6 voor de V8 zou het gewicht van de racewagens waarschijnlijk omhoog gaan. Iets wat doorgaans uiterst ongewenst is in de racerij. Maar dat lijkt niet te gebeuren. Waarom niet? Omdat de FIA dat niet wil, daarom niet. Er zijn klaarblijkelijk plannen om het gewicht van een F1-auto, dat nu op minimaal 768 kilogram is vastgesteld, naar 700 kilo terug te brengen.

Minder werkdruk maakt lichter

Dat klinkt als een enorm gat dat teams moeten overbruggen. Zeker gezien het feit Red Bull de eerste helft van dit seizoen nodig had de RB22 amper 10 kilo lichter te krijgen. Hoe gaat dat dan als er op korte termijn overgestapt moet worden naar een compleet nieuwe, ogenschijnlijk zwaardere motor, maar er toch 70 kilo aan vet weggezogen moet worden.

Daar heeft de FIA over nagedacht, want de afslankprocedure die de teams moeten doorlopen zou op papier prima haalbaar moeten zijn. Uit analyse van de regelmakers blijkt namelijk dat slechts 40 kilogram van de 200 kg die F1-auto's in de afgelopen 20 jaar zijn aangekomen, komt door de vereiste veiligheidseisen zoals de Halo en dergelijke. Wat ongecompliceerde servetwiskunde wijst uit dat we dan uitkomen op 160 kilogram aan ruimte waar een gewichtsverlies van 68 kilogram gevonden moet worden.

Het groeien van de motor valt daar ook onder. FIA’s single-seater director Nikolas Tombazis geeft namelijk aan dat het de bedoeling is dat de V8 onder een lagere turbodruk presteert dan de huidige V6. Dat betekent dat er minder druk op het motorblok komt te staan en dat deze dus van dunnere materialen gemaakt kan worden. Dat zou in theorie een gewichtsbesparing moeten opleveren.

Nog meer verlichting

Met het aanpassen van het motorblok, kan er ook gekeken worden naar het uitlaatsysteem. Deze is nu op lengte geoptimaliseerd, maar mag onder de nieuwe regels korter en versimpeld worden en dus ook het gewicht onderaan de streep omlaag brengen.

Daarnaast gaat ook de elektrificatie op de schop. Deze elementen spelen een minder grote rol en kunnen dus verkleind worden. Dat betekent vooral een kleinere accu die ook lichter is. Tombazis verwacht dat deze zo klein worden, dat ze aan de zijkant van de motor gemonteerd kunnen worden. Dat zou volgens hem ook nog gewichtsbesparing opleveren, omdat de montage van de elementen enorm versimpeld wordt.

Als laatste hint hij naar een verkleining van de velgen. Het besluit dat de F1-bolides op 18-inchers moesten gaan rollen, zorgde ervoor dat de auto's zo'n 25 kilo aankwamen. Hij verklaart overigens wel dat we niet moeten verwachten dat we weer teruggaan naar 13-inch. Iets kleiner dan nu het geval is, behoort tot de opties.

Van het een komt het ander

Al met al zouden bovenstaande op zich al tot voldoende afslanking moeten leiden, maar zelfs dan zou er nog ruimte over moeten zijn voor verdere optimalisatie. Volgens Tombazis verwacht namelijk dat het gewichtsverlies op zich weer leidt tot een vermindering van zware aerodynamische elementen die er nu voor zorgen dat het gewicht onder controle blijft.

Uiteindelijk zouden we uit moeten komen op auto's die enkel door de gewichtsbesparing al zo'n 2 tot 2,5 seconden sneller zullen zijn dat de huidige bolides.

Helaas zijn de plannen vooralsnog enkel plannen. De FIA moet nog om tafel met de teams om te zien wat zij ervan vinden en of ze deze ook denken dat het überhaupt allemaal haalbaar is. Toch hoopt en verwacht FIA president Mohammed Ben Sulayem dat de basis voor het dieet eind dit jaar vastgesteld is. Als dat het geval is, dan zou alles nog in 2030 realiteit kunnen worden. Of Max Verstappen er dan nog bij is...

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