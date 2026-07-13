Lijpe Porsche is de snelste straatauto op Goodwood 2026
Het grootste autofeest van jaar zit er weer op. Afgelopen weekend reden de klassiekers, nieuwste modellen en alles wat er tussen zit op het heuveltje van Goodwood. Naast de vele tentoonstellingen en een paar crashes was er ook de Shoot-Out: de getimede heuvelklimmetjes voor de opscheprechten.
De grootste flex van het evenement gaat naar Ford en diens Mustang Mach-E Pikes Peak. De bizarre EV schoot in iets minder dan 42 seconden naar boven. Da’s een halve seconde sneller dan de eerstvolgende auto, de Formule E-raceauto van komend seizoen. Overigens komt de speciale Mustang Mach-E bijna drie seconden tekort voor het record. Dat staat op naam van de McMurtry Spéirling.
Snelste straatauto
We krijgen het warmer van de auto op plaats 12 van het algemeen klassement en de nummer 1 van de straatlegale auto’s. Dit is de Gunther Werks F-26. Onderhuids is het een 993, maar dan in ultieme vorm. Er ligt een luchtgekoelde 4,0-liter zes-in-lijn in die 1.081 pk en 1.016 Nm produceert. Schakelen doe je helemaal zelf met zes versnellingen. En dat alles op 1.224 kilo en met een Slantnose-achtig front. Ex-F1-coureur Scott Speed stuurde de omgebouwde 993 naar het einde van de heuvel. Hij deed dat in 50,41 seconden.
Hieronder vind je de complete uitslag van de Shoot-Out op Goodwood van dit jaar. Ook nog een speciale vermelding voor de M3 Touring 24H. De Nürburgring-racer bewijst zich ook op deze korte afstand: hij finisht in handen van Jordan Pepper als vijfde.
Uitslag Goodwood Shoot-Out 2026
Coureur
Auto
Tijd
1
Romain Dumas
Ford Super Mustang Mach-E
41.97
2
Dan Ticktum
Formula E Gen4
42.46
3
Alex Summers
Shadow DN4
46.30
4
Johan Kirstoffersson
Volkswagen Polo WRX
46.31
5
Jordan Pepper
BMW M3 Touring 24H
46.54
6
Travis Pastrana
Subaru Brataroo 9500 Turbo
46.77
7
Jake Hill
Nissan 300ZX Turbo
48.48
8
Florent Moulin
Dodge Viper GTS-R
48.68
9
Callum Voisin
Porsche 911 Cup (Type 992.2)
48.84
10
Ryan Tuerck
Toyota-Judd Formula Supra
49.01
11
Sean Hudspeth
Maserati MCXtrema
49.21
12
Scott Speed
Gunther Werks F26
50.41
13
Valentin Simonet
Renault R.S. 01 Pikes Peak
52.12
14
Luca Ludwig
HWA EVO.R
52.34
15
Gordon Shedden
Aston Martin GT3
52.77
16
Manuela Gostner
Ferrari 296 Challenge
53.74
17
Oliver Bryant
Ford Mustang GTS-1
54.37
18
Nathan Vanspringel
Ford Mustang Dark Horse R
54.52
19
David Hornsey
TWR Supercat
54.73
20
Paul Rees
Bentley Supersports
54.88
21
George Krass
Chevrolet Corvette C5.R
54.97
22
Edward Norfolk
Ferrari 12Cilindri
56.38
23
Julian Majzub
Bugatti Type 35B
60.97
24
Gareth Graham
Alfa Romeo P3 (Tipo B)
65.02
25
Thomas Kern
Mercedes-Benz 710 SSKL
71.25
26
William Medcalf
Bentley 3 Litre Super Sports
72.86
27
Ben Collings
Benz 200HP Blitzen Benz
75.16
28
Archie Collings
Mercedes 120hp
79.94
29
Duncan Pittaway
Fiat S76
80.08
30
Johnny Cecotto
BMW M3 DTM E92
DNF
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