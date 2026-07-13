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Lijpe Porsche is de snelste straatauto op Goodwood 2026

Update: Vandaag om 14:06
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Redacteur Autoblog
Dit zijn de snelste auto’s van Goodwood 2026

Het grootste autofeest van jaar zit er weer op. Afgelopen weekend reden de klassiekers, nieuwste modellen en alles wat er tussen zit op het heuveltje van Goodwood. Naast de vele tentoonstellingen en een paar crashes was er ook de Shoot-Out: de getimede heuvelklimmetjes voor de opscheprechten. 

De grootste flex van het evenement gaat naar Ford en diens Mustang Mach-E Pikes Peak. De bizarre EV schoot in iets minder dan 42 seconden naar boven. Da’s een halve seconde sneller dan de eerstvolgende auto, de Formule E-raceauto van komend seizoen. Overigens komt de speciale Mustang Mach-E bijna drie seconden tekort voor het record. Dat staat op naam van de McMurtry Spéirling

Ford Mustang Mach-E Pikes Peak op Goodwood 2026

Snelste straatauto

We krijgen het warmer van de auto op plaats 12 van het algemeen klassement en de nummer 1 van de straatlegale auto’s. Dit is de Gunther Werks F-26. Onderhuids is het een 993, maar dan in ultieme vorm. Er ligt een luchtgekoelde 4,0-liter zes-in-lijn in die 1.081 pk en 1.016 Nm produceert. Schakelen doe je helemaal zelf met zes versnellingen. En dat alles op 1.224 kilo en met een Slantnose-achtig front. Ex-F1-coureur Scott Speed stuurde de omgebouwde 993 naar het einde van de heuvel. Hij deed dat in 50,41 seconden. 

Gunther Werks F-26 Goodwood 2026
Gunther Werks F-26 Goodwood 2026
Gunther Werks F-26 Goodwood 2026
Gunther Werks F-26 Goodwood 2026

Hieronder vind je de complete uitslag van de Shoot-Out op Goodwood van dit jaar. Ook nog een speciale vermelding voor de M3 Touring 24H. De Nürburgring-racer bewijst zich ook op deze korte afstand: hij finisht in handen van Jordan Pepper als vijfde. 

Uitslag Goodwood Shoot-Out 2026

Coureur

Auto

Tijd

1

Romain Dumas

Ford Super Mustang Mach-E 

41.97 

2

Dan Ticktum

Formula E Gen4 

42.46 

3

Alex Summers

Shadow DN4 

46.30 

4

Johan Kirstoffersson

Volkswagen Polo WRX 

46.31 

5

Jordan Pepper

BMW M3 Touring 24H 

46.54 

6

Travis Pastrana

Subaru Brataroo 9500 Turbo 

46.77 

7

Jake Hill

Nissan 300ZX Turbo 

48.48 

8

Florent Moulin

Dodge Viper GTS-R 

48.68 

9

Callum Voisin

Porsche 911 Cup (Type 992.2) 

48.84 

10

Ryan Tuerck

Toyota-Judd Formula Supra 

49.01 

11

Sean Hudspeth

Maserati MCXtrema 

49.21 

12

Scott Speed

Gunther Werks F26 

50.41 

13

Valentin Simonet

Renault R.S. 01 Pikes Peak 

52.12 

14

Luca Ludwig

HWA EVO.R 

52.34 

15

Gordon Shedden

Aston Martin GT3 

52.77 

16

Manuela Gostner

Ferrari 296 Challenge 

53.74 

17

Oliver Bryant

Ford Mustang GTS-1 

54.37 

18

Nathan Vanspringel

Ford Mustang Dark Horse R 

54.52 

19

David Hornsey

TWR Supercat 

54.73 

20

Paul Rees

Bentley Supersports 

54.88 

21

George Krass

Chevrolet Corvette C5.R 

54.97 

22

Edward Norfolk

Ferrari 12Cilindri 

56.38 

23

Julian Majzub

Bugatti Type 35B 

60.97 

24

Gareth Graham

Alfa Romeo P3 (Tipo B) 

65.02 

25

Thomas Kern

Mercedes-Benz 710 SSKL 

71.25 

26

William Medcalf

Bentley 3 Litre Super Sports 

72.86 

27

Ben Collings

Benz 200HP Blitzen Benz 

75.16 

28

Archie Collings

Mercedes 120hp 

79.94 

29

Duncan Pittaway

Fiat S76 

80.08 

30

Johnny Cecotto

BMW M3 DTM E92 

DNF 

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