Lijpe Porsche is de snelste straatauto op Goodwood 2026

Het grootste autofeest van jaar zit er weer op. Afgelopen weekend reden de klassiekers, nieuwste modellen en alles wat er tussen zit op het heuveltje van Goodwood. Naast de vele tentoonstellingen en een paar crashes was er ook de Shoot-Out: de getimede heuvelklimmetjes voor de opscheprechten.

De grootste flex van het evenement gaat naar Ford en diens Mustang Mach-E Pikes Peak. De bizarre EV schoot in iets minder dan 42 seconden naar boven. Da’s een halve seconde sneller dan de eerstvolgende auto, de Formule E-raceauto van komend seizoen. Overigens komt de speciale Mustang Mach-E bijna drie seconden tekort voor het record. Dat staat op naam van de McMurtry Spéirling .

Snelste straatauto

We krijgen het warmer van de auto op plaats 12 van het algemeen klassement en de nummer 1 van de straatlegale auto’s. Dit is de Gunther Werks F-26 . Onderhuids is het een 993, maar dan in ultieme vorm. Er ligt een luchtgekoelde 4,0-liter zes-in-lijn in die 1.081 pk en 1.016 Nm produceert. Schakelen doe je helemaal zelf met zes versnellingen. En dat alles op 1.224 kilo en met een Slantnose-achtig front. Ex-F1-coureur Scott Speed stuurde de omgebouwde 993 naar het einde van de heuvel. Hij deed dat in 50,41 seconden.

Hieronder vind je de complete uitslag van de Shoot-Out op Goodwood van dit jaar. Ook nog een speciale vermelding voor de M3 Touring 24H. De Nürburgring-racer bewijst zich ook op deze korte afstand: hij finisht in handen van Jordan Pepper als vijfde.

Uitslag Goodwood Shoot-Out 2026

Coureur Auto Tijd 1 Romain Dumas Ford Super Mustang Mach-E 41.97 2 Dan Ticktum Formula E Gen4 42.46 3 Alex Summers Shadow DN4 46.30 4 Johan Kirstoffersson Volkswagen Polo WRX 46.31 5 Jordan Pepper BMW M3 Touring 24H 46.54 6 Travis Pastrana Subaru Brataroo 9500 Turbo 46.77 7 Jake Hill Nissan 300ZX Turbo 48.48 8 Florent Moulin Dodge Viper GTS-R 48.68 9 Callum Voisin Porsche 911 Cup (Type 992.2) 48.84 10 Ryan Tuerck Toyota-Judd Formula Supra 49.01 11 Sean Hudspeth Maserati MCXtrema 49.21 12 Scott Speed Gunther Werks F26 50.41 13 Valentin Simonet Renault R.S. 01 Pikes Peak 52.12 14 Luca Ludwig HWA EVO.R 52.34 15 Gordon Shedden Aston Martin GT3 52.77 16 Manuela Gostner Ferrari 296 Challenge 53.74 17 Oliver Bryant Ford Mustang GTS-1 54.37 18 Nathan Vanspringel Ford Mustang Dark Horse R 54.52 19 David Hornsey TWR Supercat 54.73 20 Paul Rees Bentley Supersports 54.88 21 George Krass Chevrolet Corvette C5.R 54.97 22 Edward Norfolk Ferrari 12Cilindri 56.38 23 Julian Majzub Bugatti Type 35B 60.97 24 Gareth Graham Alfa Romeo P3 (Tipo B) 65.02 25 Thomas Kern Mercedes-Benz 710 SSKL 71.25 26 William Medcalf Bentley 3 Litre Super Sports 72.86 27 Ben Collings Benz 200HP Blitzen Benz 75.16 28 Archie Collings Mercedes 120hp 79.94 29 Duncan Pittaway Fiat S76 80.08 30 Johnny Cecotto BMW M3 DTM E92 DNF

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover