Dit zijn de snelste elektrische auto’s die je nu kunt kopen

Als elektrische auto’s ergens goed in zijn, dan is het van 0 naar 100 km/u sprinten. Maar wat zijn nu echt de snelste EV’s die je op dit moment kunt kopen? Dat zetten we vandaag op een rijtje.

We beperken ons tot de auto’s die je daadwerkelijk op dit moment kunt bestellen. Auto’s die alleen in China worden geleverd, zoals de achterlijk snelle Yangwang U9, tellen dus niet mee. Een Rimac ga je ook niet in deze lijst vinden, omdat die niet meer te bestellen is. En een Tesla Roadster al helemaal niet, maar dat hoeven we hopelijk niet uit te leggen.

Je kunt op dit moment zeven EV’s kopen die in mínder dan 3 seconden van 0 naar 100 km/u knallen. We tellen af van zeven naar één.

7. Lotus Emeya 900 Sport

2,8 seconden

Zo snel mogelijk van 0 naar 100 sprinten, dat is waar Colin Chapman altijd op hamerde. Oké misschien toch niet, maar de Lotus Emeya is in ieder geval een snelle sprinter. Dankzij 918 pk kan deze zware Lotus toch in een luttele 2,8 seconden van 0 naar 100 sprinten. En dat voor maar € 150.615.

6. Maserati GranTurismo Folgore

2,7 seconden

De GranTurismo Folgore is een van de weinige elektrische sportwagens die je daadwerkelijk kunt bestellen op dit moment. Deze auto heeft dus een naam hoog te houden. De Folgore sprint in 2,7 seconden van 0 naar 100 en heeft 761 pk voor nodig. Dat is in ieder geval een stuk minder dan de meeste andere auto’s in dit lijstje. Prijskaartje? € 162.320.

5. Audi RS e-tron GT performance

2,5 seconden

De RS e-tron GT had in eerste instantie slechts 600 pk, maar met de facelift werd dit 857 pk en de performance-versie kreeg zelfs 925 pk. Daarmee zit je in slechts 2,5 seconden op de 100 km/u, mits je gebruik maakt van launch control. Voor deze uitvoering ben je € 164.990 kwijt. Voor dat geld kun je ook een Maserati rijden…

4. Porsche Cayenne Turbo Electric

2,5 seconden

Op nummer 4 treffen we een kolossale SUV, die toch idioot snel is. De Cayenne Turbo Electric heeft een continu vermogen van 857 pk, maar in ‘overboost’ wordt dat 1.156 pk. In dat geval kun je net zo snel accelereren als een Bugatti Veyron, in een auto die ruim 2.600 kg weegt… Dat lijkt bijna onmogelijk, maar het is toch echt zo. Je moet wel diep in de buidel tasten, want de elektrische Cayenne Turbo kost minimaal € 171.744.

3. Mercedes-AMG GT 63 4-Door Coupé

2,4 seconden

Als het nieuwe elektrische paradepaardje van AMG mag de AMG GT 4-Door Coupé ook niet ontbreken in dit lijstje. Dankzij 1.169 pk en 2.000 (!) Nm aan koppel, katapulteert deze AMG zichzelf in 2,4 seconden van 0 naar 100. Kopen? Dat is dan € 189.632.

2. Porsche Taycan Turbo GT

2,2 seconden

De AMG GT moet toch zijn meerdere erkennen in de Taycan. De Taycan Turbo GT doet 0-100 in 2,3 seconden en met Weissach Package gaat daar nog een tiende vanaf. Net als de Cayenne kan de Taycan tijdelijk meer vermogen leveren, namelijk 1.034 pk. Maar Mercedes schijnt bezig te zijn met een hardcore AMG GT, dus wie weet slaan ze nog terug…

1. Lucid Air Sapphire

2,0 seconden

Je zou misschien denken dat de snelste EV die je kunt kopen een sportief model is, maar nee, het is gewoon een lompe, 5 meter lange sedan. Dankzij 1.251 pk en 1.390 Nm aan koppel accelereert deze auto toch in een verbluffende 2,0 seconden van 0 naar 100 km/u. Helaas is de Lucid Air Sapphire ontzettend duur (€ 255.000), dus geen hond gaat deze auto kopen. Overigens stond de Lucid Air ook op nummer één in onze lijst van EV’s met de grootste actieradius. Uiteraard niet dezelfde uitvoering, maar Lucid heeft toch wel een technisch hoogstandje neergezet met deze auto.

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