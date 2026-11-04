Dit zijn de tien belangrijkste EV’s van 2026

De EV is anno 2026 volwassen en divers. Als we nu alvast voor later kijken, wat zijn dan de belangrijkste EV’s die in 2026 het levenslicht zagen?

Er zijn al een boel EV’s op de markt gekomen dit jaar en er zullen er nog een aantal volgen. Hoe kies ik daar de belangrijkste uit? Ik heb gekeken naar wat criteria: impact, verkooppotentie, technologische pionier en historische mijlpaal. En nogmaals: de auto moet dit jaar zijn gepresenteerd én te koop zijn. De Tesla Roadster doet bijvoorbeeld niet mee. Laat gerust weten als ik een auto ben vergeten. Dit zijn de 10 EV’s die wat mij betreft de belangrijkste zijn van 2026 in willekeurige volgorde.

1. BMW i3

Als er een nieuwe 3-Serie wordt onthuld, is dat al snel een van de belangrijkste auto’s van het jaar. In 2026 is dat helemaal het geval met de i3. Deze auto is de eerste 3-Serie in het 'Neue Klasse'-tijdperk met de nieuwste 800V-architectuur, laadsnelheden tot circa 400 kW, het centrale 'Heart of Joy'-aandrijfsysteem en BMW Panoramic Vision in het interieur.

2. Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé

AMG zet een gigantische technologische stap met de volledig elektrische GT 4-Door Coupé. Dit is het eerste model dat gebouwd is op het AMG.EA-platform. De grootste attractie van deze basis zijn de axiale-fluxmotoren met een maximale kracht van 1.169 pk en 2.000 Nm.

Daarnaast zet de GT 4-Door Coupé de nieuwe norm voor laadprestaties binnen AMG. Dankzij directe oliekoeling van het accupakket kan de AMG tot wel 600 kW DC-snelladen. Hierdoor laad je in 10 minuten tijd meer dan 460 kilometer aan WLTP-actieradius bij. Laten we ook het zijn agressieve nieuwe designtaal en neppe V8 niet vergeten die op het begin beide behoorlijk wennen zijn.

3. Volkswagen ID. Polo

Met de ID. Polo stapt Volkswagen definitief af van de anonieme cijfer- en lettercombinaties en keert het merk terug naar zijn meest vertrouwde badges. Gebouwd op het vernieuwde MEB Small-platform vervult de ID. Polo de jarenlange belofte van een volwaardige, kwalitatieve Duitse EV met een vanafprijs onder de 25.000 euro.

Het model lost daarnaast meteen de grootste ergonomische kritiekpunten van de eerste ID-generatie op: het interieur is uitgerust met hoogwaardigere materialen én fysieke knoppen op het stuur en het dashboard.

4. Hyundai Ioniq 3

Na de Ioniq 5 en 6 is het in 2026 voor Hyundai tijd om de techniek naar een kleiner en goedkoper model te brengen. Zie daar: de Ioniq 3. Hyundai heeft niet gespaard op de technologie: voor een vanafprijs van onder de 28.000 euro heb je een compacte cross-over die flink uitgerust is. Denk aan snelle laadtijden, maar ook een warmtepomp en bidirectioneel laden.

5. Renault Twingo E-Tech

Na het succes van de retro-Renault 5 pakt het Franse merk door met nog een oude bekende: de Twingo. Wederom vertaalt Renault goed het oude ontwerp naar nu. De vrolijke koplampen zijn terug evenals de slimme ruimte-indeling. Ook de elektrische Twingo is betaalbaar met een vanafprijs onder de 20.000 euro.

Om deze scherpe prijs te realiseren, is de auto ontwikkeld op het hyper-efficiënte AmpR Small-platform. Het project bleek zo efficiënt ingericht dat het platform via samenwerkingsverbanden ook de basis vormt voor zustermodellen (zoals de nieuwe Dacia Spring en Nissan Pixo). De Twingo E-Tech is het bewijs dat elektrisch rijden in de stad leuk én extreem betaalbaar kan zijn in 2026.

6. Skoda Epiq

Ook Skoda had al succes voor deze EV kwam, met de Elroq en Enyaq. De Epiq die in 2026 ten tonele verschijnt, moet hier een vervolg aan geven. Met een lengte van circa 4,10 meter en een vanafprijs rond de 25.000 euro biedt de Epiq een ongekende verhouding tussen prijs, ruimte en actieradius.

De EV is getekend aan de hand van de strakke 'Modern Solid' ontwerptaal. Het interieur is praktisch ingericht met 'Simply Clever'-oplossingen, draadloze smartphone-integratie en een verwachte WLTP-actieradius van ruim 400 kilometer op de grotere accuvarianten. Is dit de volgende Skoda-verkooptopper in Nederland?

7. Ferrari Luce

Dit is niet alleen een van de belangrijkste EV’s van het jaar. Het is de allereerste volledig elektrische Ferrari. Het is een vierdeurs GT volgens Ferrari, maar volgens mij staat ie wel wat hoog op z’n pootjes voor een GT.

Aangedreven door vier onafhankelijke elektromotoren levert de Luce meer dan 1.000 pk en een verbluffende 0-100 km/u sprint in 2,5 seconden. In plaats van een nep-V12 geluid heeft Ferrari een uniek akoestisch systeem ontwikkeld dat de mechanische trillingen en omwentelingen van de motoren versterkt tot een geluidje. Ferrari zal nooit meer hetzelfde zijn.

8. Volvo EX60

De Volvo XC60 is jarenlang de absolute pijler onder het verkoopsucces van het Zweedse merk geweest. Zijn elektrische opvolger, de Volvo EX60, introduceert de gloednieuwe SPA3-architectuur. Dit platform is van de grond af ontworpen voor pure schaalbaarheid, hogere efficiëntie en lagere productiecomplexiteit (mede dankzij mega-casting technieken). Dit moet Volvo weer richting lekkere winsten stuwen.

De EX60 debuteert met een nieuw Scandinavisch ontwerptaal, een drastisch vergroot elektrisch rijbereik (tot boven de 600 km WLTP) en Volvo's nieuwste generatie veiligheids- en LiDAR-systemen. Als directe concurrent van de Porsche Macan EV en de BMW iX3 is dit de auto die de kern van Volvo's zakelijke succes naar het elektrische tijdperk moet tillen.

9. Leapmotor B10

Die zag je niet aankomen, of wel? We kunnen geen lijstje met belangrijke EV’s van 2026 maken zonder een Chinees toe te voegen. Daarvoor is China op dit moment te belangrijk voor EV’s. Ook in Nederland. Specifiek de Leapmotor B10 staat voor een grote verandering. Het is de eerste Chinese auto van Stellantis die in Europa wordt geproduceerd.

De Leapmotor B10 is een SUV met een ruime uitrusting, een actieradius van 430 km en een vanafprijs van onder de 30.000 euro. In de eerste drie kwartalen van 2026 noteerde het merk al meer dan 1.200 registraties in Nederland, waarmee de B10 op koers ligt om de bestverkochte auto uit deze Leapmotor-stal te worden.

10. Mercedes-AMG CLA

Nog een elektrische AMG, maar dan voor de koper met een iets kleinere portemonnee. Waar de reguliere elektrische Mercedes-Benz CLA al het MMA-platform introduceerde, tilt de Mercedes-AMG CLA de sedan en shooting brake naar een hoger niveau. Met twee elektromotoren, een speciaal door AMG afgestelde vierwielaandrijving en een 800V-boordspanning combineert de AMG CLA extreem snelle laadtijden met circuitwaardige prestaties.

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