Dit zijn de opvallende problemen van de populairste lease-EV’s

Elektrische auto’s domineren de Nederlandse leasemarkt. Toch vertelt de glimmende brochure van de fabrikant zelden het hele verhaal. Dit zijn de belangrijkste nadelen en problemen van de meest gewilde elektrische leaseauto's van dit moment: de Renault 5, Dacia Spring, Volvo EX30, Skoda Elroq en de Tesla Model 3 en Model Y.

Renault 5: het snellaadprobleem

De Renault 5 E-Tech is door zijn geslaagde retro-design en scherpe vanafprijs (onder de 25.000 euro) een schot in de roos op de leasemarkt. De goedkoopste instapversie (de 40 kWh-accu in basistrim) beschikt echter niet over een DC-snellaadpoort. Daardoor ben je beperkt tot het regulier AC-laden met maximaal 11 kW.

Wie wél wil snelladen, moet verplicht uitwijken naar de duurdere uitvoeringen met 80 kW of 100 kW snellaadcapaciteit. Het is de vraag of de baas daarvoor wil betalen bij jouw leasebak. Lease je hem buiten het werk om, bedenk dan dat je er niet snel een lange rit mee zal maken en je er een hobby bij hebt: het plannen van de laadsessies.

Dacia Spring (pre-Twingo-model): nog een oplaadprobleem

Inmiddels is er een nieuwe Dacia Spring op basis van de Renault Twingo. Veel leaserijders zullen echter de komende tijd nog gaan rijden in het model voor de vernieuwing. Die kleine crossover geldt al jaren als de voordeligste manier om elektrisch te rijden, wat hem populair maakt voor shortlease en stadsgebruik.

De goedkoopste EV op de markt heeft ook al een snellaadgebrek. Het zit niet standaard op de EV. Als de optie wel is aangevinkt, laadt de Spring aan de snellader met een bescheidend maximaal vermogen van 30 kW. Door de extra kosten voor de snellaadoptie kruipt de aanschaf- en leaseprijs van de Spring akelig dicht naar de prijs van grotere, volwaardigere occasions. Bovendien laadt de Spring thuis aan een 11 kW 3-fase laadpaal slechts op 1-fase (max. 3,7 kW), waardoor een lege accu opladen via de straatpaal frustrerend lang duurt.

Volvo EX30: software-problemen maken je blind

De compacte Zweedse Volvo EX30 is een verkoophit in Nederland dankzij zijn stoere uitstraling, vlotte prestaties en scherpe leasetarieven. Zijn Scandinavische achtergrond zorgt wel voor een extreem opgeruimd en dus leeg dashboard. Er is geen instrumentenpaneel voor de bestuurder en fysieke knoppen voor de buitenspiegels, de verlichting en het handschoenenkastje ontbreken eveneens. Alles gaat via het centrale touchscreen en dat gaat weleens mis.

Op rijdersfora klagen honderden eigenaren over hardnekkige softwarebugs. Valt het centrale scherm uit of start het traag op (wat dus voor kan komen), dan zie je direct niet meer hoe snel je rijdt. Daarnaast ondervinden berijders problemen met de klimaatbeheersing (de verwarming die bij koud weer stopt met blazen) en draadloze sleutels via de smartphone die de auto weigeren te ontgrendelen.

Skoda Elroq: minder snel opladen dan gedacht

Als het compactere én voordeligere broertje van de Enyaq is de Skoda Elroq hard op weg om de EV voor de zakelijke leaserijders bij uitstek te worden. Afgelopen maand was het al de bestverkochte auto van Nederland. De Elroq is helaas ook niet feilloos.

Wie de voordeligste Elroq 50 (met 52 kWh batterij) kiest, krijgt te maken met een matige laadcurve en een kleiner laadvermogen.Waar de grotere batterijvarianten (zoals de Elroq 85) tot 175 kW snelladen, blijft de instapper steken op een piek van 110 kW. Daarnaast merken Elroq-rijders op dat het infotainmentsysteem bij lage temperaturen af en toe vertraging hebben bij het opstarten.

Tesla Model 3/Model Y: parkeerstress en ruitenwisserprobleem

Ze lopen al even mee op de EV-markt, maar de Tesla Model 3 en Tesla Model Y zijn nog steeds erg in trek. Oplaadproblemen hebben de twee EV’s zeker niet dankzij het Tesla Supercharger-netwerk. Waar het wel misgaat, is bij de nieuwe instappers.

Tesla ging grondig te werken bij het verwijderen van goodies om de instap-EV’s goedkoper te maken. Zo worden de ultrasone parkeersensoren (Tesla Vision) en het camerasysteem voor de automatische ruitenwissers geschrapt. Bij regen, fel tegenlicht of een vuile achtercamera slaat het systeem de plank regelmatig mis, wat in de praktijk leidt tot onzekerheid bij de bestuurder en op den duur velgschade. Daarnaast blijven de automatische ruitenwissers een bron van irritatie: ze gaan regelmatig op volle snelheid wissen bij een kurkdroge ruit, of weigeren te starten bij lichte motregen.

Conclusie

Het kiezen van de juiste elektrische leaseauto draait niet om het vinden van een 'perfecte' auto. Die bestaat sowieso niet, maar bij lease-EV’s zul je al helemaal met de nadelen van goedkopere auto’s moeten dealen. Het is dus kiezen welke nadelen je wilt slikken. Wie zelden de stad uit komt heeft geen boodschap aan het ontbreken van een snellader op een Renault 5, terwijl een veelrijder op de snelweg een Volvo EX30 met softwareproblemen beter links kan laten liggen.

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