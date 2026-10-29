Dit zijn de EV’s met de hoogste topsnelheid

De 0-100-tijd van EV’s is vaak erg indrukwekkend, maar de topsnelheid valt dan weer tegen, toch? Niet bij deze elektrische auto’s!

Het is logisch dat EV’s niet zo’n hoge topsnelheden hebben. Aan het vermogen of koppel ligt het niet, maar wel aan de batterij. Die wordt zo hard leeggezogen bij topsnelheden dat het onzinnig is om een topsnelheid boven de 300 km/u toe te staan. Daar denken sommige merken anders over.

In dit lijstje kijken we naar de tien EV’s met de hoogste topsnelheid. Ieder model kan maar één keer in de lijst staan in zijn ultieme vorm. Modellen die nog niet daadwerkelijk geleverd worden of niet in Nederland te koop zijn, zijn in deze lijst buiten beschouwing gelaten. De Yangwang U9 Extreme is bijvoorbeeld de snelste EV ooit met 496 km/u, maar die is alleen door een Australische zakenman gekocht voor veel te veel geld. We houden het dus bij de tien snelste elektrische auto's die je daadwerkelijk kunt rijden, aftellend van nummer 10 naar de absolute nummer 1.

10. Mercedes-AMG CLA (Shooting Brake) AMG 45 - 270 km/u

Het elektrische instapmodel van de performance-afdeling uit Affalterbach laat zien hoe volwassen het compacte segment is geworden. Dankzij een efficiënt 800V-platform en een felle elektromotorisering levert deze sedan en shooting brake serieuze prestaties. Met een vermogen van rond de 500 pk sprint hij in circa 3,5 seconde naar de 100 km/u. Wat hem bijzonder maakt, is dat hij niet begrensd is op de gebruikelijke 180 of 210 km/u van reguliere EV's, maar doordendert tot een topsnelheid van 270 km/u. Da’s op dit moment nog goed voor een tiende plaats in de lijst van EV’s met de hoogste topsnelheid.

10. Mercedes-AMG GT SUV 63 - 270 km/u

Net als zijn kleine broertje mag ook de gloednieuwe AMG GT SUV in dit lijstje. Dat mag ook wel met een piekvermogen van 1.169 pk en 2.000 Nm aan trekkracht. Doe je het wat rustiger aan dan heb je alsnog 721 pk om naar het asfalt te krijgen. De SUV schiet in 2,5 seconden naar de 100 en zit na 6,8 seconden al aan de 200 km/u. De top ligt net als bij de CLA op 270 km/u. Deze aandrijflijn ga je later in dit lijstje nog eens tegenkomen bij de lage GT.

9. Maserati GranCabrio Folgore - 290 km/u

© Foto: ecnerualcars

Misschien komt ie als een verrassing, maar er staat ook gewoon in open Maserati in deze lijst. En ik verklap alvast: het is niet de laatste Italiaanse drietand in de top tien. Goed, deze Italiaanse cabriolet maakt gebruik van drie elektromotoren (één voor, twee achter) die samen een vermogen van 761 pk — en met overboost zelfs 830 pk — op het asfalt zetten. De sprint van 0 naar 100 km/u legt de Folgore af in 2,8 seconden. Minstens zo indrukwekkend is de topsnelheid van 290 km/u. Het is daarmee de EV-cabrio met de hoogste topsnelheid. De ‘sportieve’ MG Cyberster komt er met 200 km/u bij lange na niet aan. Misschien dat de elektrische Boxster/Cayman er wel wat aan kan doen.

8. Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé 63/55 - 300 km/u

Mooi is misschien anders, maar de elektrische AMG GT is flitsend snel. Uitgerust met geavanceerde axiale-fluxmotoren produceert de topversie een maximaal vermogen van 1.169 pk en een bizar koppel van 2.000 Nm. Hiermee schiet ie in 2,1 seconden naar de 100 km/u en in 6,4 seconden naar de 200 km/u. Terwijl de neppe V8 op de achtergrond bromt kun je doortrappen tot 300 km/u.

6. Porsche Taycan Turbo GT Manthey - 310 km/u

Ietsjes harder kun je met de ultieme EV van Porsche: de Taycan Turbo GT met Manthey-pakket. Hij gaat nog een stapje verder dan de Turbo GT met Weissach-spullen. Hierbij heb je 816 pk (27 pk meer dan de reguliere versie) en 177 pk meer in de tien seconden durende Attack Mode. Op dat moment kun je 310 km/u aantikken.

6. Ferrari Luce - 310 km/u

© Foto: Ferrari Kroymans

Toevallig is 310 km/u ook de topsnelheid van nog een EV: de Ferrari Luce. Misschien wel de meest besproken auto van 2026 tot de nieuwe Tesla Roadster kwam, moet natuurlijk wel hard gaan. Het is en blijft een Ferrari vinden ze in Maranello. De Luce heeft vier elektromotoren, een vermogen van 1.030 pk en een accupakket van 122 kWh. Hij sprint in 2,5 seconden naar de 100 km/u en stopt dus net als de dikste Taycan pas bij 310 km/u met versnellen.

5. Tesla Model S Plaid Track Package - 322 km/u

Hij is al even uit de roulatie, maar zijn specificaties zijn nog steeds indrukwekkend. De Tesla Model S Plaid is de auto die het 'hypercar-pesten' met een ruime gezinsauto uitvond. Drie elektromotoren met koolstofvezel omhulde rotoren leveren een vermogen van 1.020 pk op, goed voor een duizelingwekkende 0-100 sprint in 2,1 seconden. Hoewel de standaard Plaid op een lagere snelheid begrensd is, haal je met het optionele Track Package een topsnelheid van 322 km/u.

4. Maserati GranTurismo Folgore - 325 km/u

Daar is ie: de tweede Maserati in de lijst. Waar de cabrioletversie vlak voor de 300 km/u-grens stagneert, gooit de dichte coupéversie van de GranTurismo Folgore er nog een schepje bovenop. Met dezelfde 830 pk sterke tri-motor lay-out knalt deze gestroomlijnde GT in 2,7 seconden naar de 100 km/u en stopt pas bij 325 km/u.

3. Lucid Air Sapphire - 330 km/u

Je kunt geen beste/snelste/grootste range/etc. lijstje maken zonder een Lucid Air. De Sapphire is de dikste uitvoering die drie in-house ontwikkelde elektromotoren heeft met 1.250 pk. Daarmee schiet deze ruim 2,4 ton zware luxe slee in 1,95 seconden naar de 100 km/u en gaat ie door tot 330 km/u.

2. Pininfarina Battista - 358 km/u

Deze EV is wat minder bekend bij het grote publiek, maar je kon hem wel degelijk kopen in Nederland. Onder de beeldschone handgemaakte Italiaanse carrosserie van de Pininfarina Battista schuilt de brute hypercar-techniek van Rimac. Vier individuele elektromotoren genereren 1.900 pk en 2.340 Nm koppel. Gekkigheid natuurlijk. De top is ook waanzin: 358 km/u.

1. Rimac Nevera R - 431 km/u

De absolute koning van de EV’s met de hoogste topsnelheid is en blijft Rimac. Nadat de basis-Nevera al 412 km/u aantikte, deed Rimac er bij de R-versie nog wat bovenop. De EV schiet in 3,95 seconden van 0 naar 200, 0-300 in 7,89 seconden en 0-400 in 17,35 seconden. De hoogste gemeten topsnelheid in de Nevera R is 431,45 km/u.

Hoofdfoto: Maserati GranCabrio Folgore gespot door ecnerualcars

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