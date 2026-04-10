Steeds meer EV’s kunnen caravan trekken, maar moet je dit wel doen?

Begin dit jaar deed campingspecialist ACSI een rondvraag onder caravanbezitters. De hoofdvraag: zijn de Nederlandse vakantiegangers al toe aan de stap naar een EV als trekauto? Nee hoor: 98 procent rijdt nog gewoon met een verbrandingsmotor naar de vakantiebestemming. Maar is dat terecht? En hoe ziet het huidige aanbod elektrische trekauto’s eruit?

Geloof het of niet, maar volgens ACSI is de elektrische auto in principe perfect te gebruiken als trekauto. Er is genoeg vermogen en meer dan genoeg trekkracht in Newtonmeters. Ook het hogere gewicht van de EV heeft een voordeel. De grotere massa zorgt voor meer stabiliteit op de weg dan bij een vergelijkbare benzineauto.

Het grote nadeel

Ook ACSI kan niet om het grote pijnpunt van een EV als trekauto heen: het effect van een caravan op de actieradius van de elektrische auto. De campingspecialist heeft getest wat er met het rijbereik gebeurt. ‘’Met een caravan aan de haak blijft doorgaans minder dan de helft van de reikwijdte over zoals door de fabrikant opgegeven’’, schrijft ACSI.

Voor wie toch op caravanvakantie gaat met een elektrische auto heeft de kampeerkenner nog een tip. ‘’Net als bij trekauto’s op diesel of benzine heeft dat alles te maken met de luchtweerstand van de caravan én met de gereden snelheid. Voorbeeld: Tesla Model Y in combinatie met een caravan van 1.600 kilogram en noteerde een meerverbruik van 35 procent bij 100 kilometer per uur versus 80.’’

Goedkoopste elektrische trekauto in 2026

ACSI heeft ook een rondje langs de automerken in Nederland gedaan op zoek naar welke modellen een caravan (enkele as, gewicht tussen de 1.200 en 2.300 kilo) kunnen trekken. De uitkomst: het aantal EV’s dat op caravanvakantie kan gaan is in zes jaar gestegen van 3 modellen en uitvoeringen naar meer dan 100! Daarvan heeft ACSI ook een top 5 goedkoopste EV’s uitgezocht. Dit zijn ze:

Valt je iets op aan het lijstje? De oplettende kijker ziet: dit zijn allemaal auto’s van of met een link met het Chinese Geely-concern. Wat je ook moet weten: de actieradius zonder caravan achter deze auto’s is al niet denderend. Ze komen tussen de 325 en 475 kilometer ver met een volle batterij zonder caravan erachter. Uitgaande van de ACSI-test blijft daar met een huisje op wielen minder dan 162,5 en 237,5 kilometer van over. Dat wordt vaak laden onderweg naar Zuid-Frankrijk.

Beste elektrische trekauto’s

Aan de andere kant van het prijsspectrum vinden we elektrische auto’s die gemakkelijk een grote caravan kunnen trekken. Zo hebben de BMW iX, Hyundai Ioniq 9 en de Kia EV9 een trekgewicht van 2.500 kilo. De opperkoning elektrisch caravan trekken is toch wel de nieuwe Porsche Cayenne Electric. Deze EV mag maar liefst 3.000 kilo trekken.

Voor wie nog decadent wil doen op de camping: de duurste elektrische trekauto is de Mercedes EQS SUV 450. Deze uitvoering van de luxe Mercedes gaat voor meer dan 130.000 euro. Ook de Polestar 5 Dual Motor dingt mee om deze titel met een aanschafprijs van bijna 122.000 euro.