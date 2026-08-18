Dit is hem dan, de absurde BMW X5 V10 van Kith

Vorige week konden we jullie al warm maken met de mysterieuze samenwerking tussen BMW en Kith. Toen zagen we vooral teasers en wisten we dat er iets bijzonders aan zat te komen. Inmiddels zijn de doeken eraf. En eerlijk waar: één van de twee X5's is misschien wel de BMW die München twintig jaar geleden gewoon lekker zelf had moeten bouwen.

De X5 M die nooit kwam

De eerste generatie X5 verdiende een echte M-versie. Natuurlijk waren er de snelle 4.6is en 4.8is, maar een volwaardige M kwam er nooit. Kith-oprichter Ronnie Fieg besloot dat probleem lekker zelf op te lossen. Zijn team haalde een E53 volledig uit elkaar en bouwde hem opnieuw op volgens een OEM+-gedachtegang. Alles is aangepast, maar het moet eruitzien alsof BMW hem zelf zo heeft gebouwd.

Onder de kap ligt een door CarBahn gereviseerde 5,0-liter S85 V10 uit de legendarische E60 M5. Het blok kreeg onder meer gesmede zuigers en levert 500 pk en 520 Nm. Nog mooier: de motor is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak.

De originele vierwielaandrijving bleef behouden. Dat betekende dat vrijwel alles opnieuw ontwikkeld moest worden, van motor- en versnellingsbaksteunen tot kabelbomen, software, elektronica en een volledig op maat gemaakte uitlaat. Zelfs het instrumentenpaneel werd opnieuw ontworpen, inclusief een toerenteller die doorloopt tot 9.000 tpm. Volgens BMWBlog is het resultaat precies wat Ronnie Fieg voor ogen had: een X5 die aanvoelt alsof BMW M hem zelf begin deze eeuw heeft gebouwd.



















Er is ook nog een nieuwe X5

BMW en Kith onthulden tegelijkertijd natuurlijk ook een speciale uitvoering van de compleet nieuwe X5. Die is gebaseerd op de X5 40 xDrive met de bekende 3,0-liter zespitter van 394 pk en 580 Nm. Daarmee beukt de SUV in 5,1 seconden naar de 100 km/u. Lang geen gekke cijfers.

De aanpassingen zitten bij de Neue Klasse X5 vooral in de details. De auto kreeg een Frozen Titanium Silver-lak, speciale 23-inch velgen, M Sport-remmen, heldere achterlichten en een interieur met hele dikke carbon sportstoelen, veel zwart leer en uiteraard helemaal volgepleurd met Kith-logo's. Mooi? Absoluut. Maar naast een eerste generatie X5 met een atmosferische V10 en handbak voelt deze nieuwe X5 toch vooral als de keurige broer.



















Welke zou jij kiezen?

Misschien is dat wel het leukste aan deze samenwerking. De nieuwe X5 laat vooral zien hoe een stijlvolle Kith-editie eruit kan zien, terwijl de oude vertrouwde E53 laat zien waar autoliefhebbers eigenlijk al jaren van dromen. Het leukste detail bewaren we natuurlijk voor het laatst. Ronnie Fieg heeft namelijk helemaal geen plannen om de V10-X5 onder een doekje te zetten. Hij wil hem gewoon als daily driver gebruiken in New York.

En ja, als je kunt kiezen tussen een keurig aangeklede nieuwe X5 of een handgeschakelde E53 met een hoogtoerige V10 onder de kap, dan weten wij het antwoord wel.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Nieuws