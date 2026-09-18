Dode bij heftige crash met Porsche op N307

In een moderne en robuuste auto als een Porsche Panamera waan je jezelf al snel onsterfelijk, maar we krijgen nu weer een pijnlijke reminder dat het nog altijd mis kan gaan. Een heftige crash met een Panamera werd een van de inzittenden fataal.

De crash gebeurde woensdagavond op de N307 in de buurt van het Noord-Hollandse Zwaag. Op de beelden is te zien dat de Porsche Panamera op z’n dak is beland. Er zaten vier mensen in de auto waarvan één – een 39-jarige vrouw – het ongeluk helaas niet kan navertellen. De drie andere inzittenden hebben het vooralsnog overleefd, maar kwamen er ook niet zonder kleerscheuren vanaf.

Wat er zich precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. Op de foto’s lijkt het een eenzijdig ongeval, maar volgens de politie was er ook een vrachtwagen bij betrokken. Het lijkt erop dat de Porsche-bestuurder de crash heeft veroorzaakt, want hij is aangehouden door de politie.

De auto in kwestie is een Porsche Panamera van de nieuwste generatie. Welke uitvoering het precies is, kunnen we niet uit de foto’s afleiden, maar afgaande op de remklauwen is het minimaal een 4S E-Hybrid met 544 pk. Daarmee kun je hard genoeg om zwaar te crashen.

De Porsche kan waarschijnlijk als total loss worden beschouwd, maar dat is niet relevant verder. Het is natuurlijk vooral tragisch dat er iemand om het leven is gekomen.

Foto’s: @politieteamtransport_amsterdam

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