Dodenherdenking op de vluchtstrook, mag dat?

Op 4 mei staan we stil bij de gevallen militairen, maar mag je dan ook letterlijk stilstaan op de vluchtstrook? Je weet het antwoord waarschijnlijk al, maar we gaan er toch even op in.

Stel: je wilt twee minuten stilte houden en je bent slecht in plannen. Je rijdt dus nog op de snelweg als het moment daar is. Mag je dan even twee minuutjes stilstaan op de vluchtstrook? Het antwoord is natuurlijk nee, dat mag niet.

Toch zijn er mensen die dat doen, want Rijkswaterstaat vindt het nodig om hier tegen te waarschuwen via matrixborden. Op 3 en 4 is de tekst ‘Veilig herdenken? Zoek een P. Niet op de vluchtstrook!’ te lezen boven de snelweg.

Boete

Je kunt zelfs een vette boete krijgen als je stilstaat op de vluchtstrook. Dit kost je € 320 als je betrapt wordt. De boete voor rijden over de vluchtstrook is zelfs nog hoger: € 470. Als je de politie ziet, kun je dus beter stil blijven staan dan wegrijden, anders krijg je misschien wel een boete voor rijden over de vluchtstrook.

Dit is natuurlijk een theoretisch verhaal, want we denken niet dat de politie daadwerkelijk boetes gaat uitdelen tijdens de twee minuten stilte. Dat zou ook betekenen dat ze zelf niet de twee minuten stilte houden, wat natuurlijk heel respectloos is.

