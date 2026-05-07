Koop de gaafst ogende EV van Marktplaats

Hoe krijg je ook twijfelaars enthousiasts over elektrische auto's? Door in te spelen op sentiment en uiterlijk. Zo van: als 'ie er zó uitziet, maakt het niet uit wat hem aandrijft! Nou, in het ietwat door dinosauriërs bewoonde Verenigde Staten blijkt hier wel een limiet aan te zitten. Een elektrische auto die een lekkere ouderwetse sedan met V8 zou opvolgen gebruikte een aantrekkelijk retro-design. Toch gaat het niet voor de wind voor deze auto en moet een benzine/hybrideversie de pijn verzachten. In Nederland kan je deze EV nu kopen, maar wil jij dat dan wel?

We hebben het natuurlijk over de Dodge Charger Daytona EV. Het Amerikaanse merk stond er juist op bekend dat hun showrooms een soort museum leken, zo oud waren de nog te verkopen modellen. Waarom? Omdat deze lekkere old school-modellen met hun HEMI V8'en nog verkochten als een malle. Juist het steeds maar updaten van een oud platform waar de motor het meeste werk doet qua karaktervorming, scheelt kosten. Het introduceren van de Charger Daytona EV was een risico omdat het iets compleet nieuws omvat. Ook de timing was niet ideaal: EV-scepticisme in de VS is op veel plekken weer torenhoog. Nu de overheid de teugels weer laat vieren qua uitstootregels en de HEMI terugkeert, is de vraag naar V8-modellen weer groot.

Dodge Charger Daytona EV

Het maakt van de Dodge Charger Daytona EV een moeilijke propositie. Enerzijds is het een bloedgaaf design, een hypermoderne insteek op het idee van de iconische Dodge Charger uit de late jaren '60. Anderzijds is dan juist het ontbreken van een lekker schreeuwende V8 ietwat pijnlijk. Dan kan je, zoals we zeiden, beredeneren dat de auto hebberig maakt los van zijn aandrijflijn. Hetgeen niet lijkt te werken. In de VS is het dus een flop en eh, die regio was de auto voor bedoeld. Wij kregen 'm sowieso niet. Toch krijg je nu een kans.

Er staan namelijk warempel twee exemplaren van de Dodge Charger Daytona EV op Marktplaats. Goedkoop is anders, maar de minst dure is deze blauwe. Op de website van Dodge in de VS is de elektrische versie, voor zover wij kunnen zien, al niet meer te bestellen. De versie met een 3.0 liter V6 wel. Die op Marktplaats is de 544 pk sterke EV met vier deuren. Het betreft een R/T, een historische benaming. Vergis je echter niet, dat is de basisversie.

Specs

Zoals gezegd is de Dodge Charger Daytona EV op Marktplaats best een fraai ding. Dat was het probleem ook niet. Qua specs krijg je, eh, rond de 500 pk. De advertentie zegt 544 pk, maar Dodge zelf communiceerde 456 pk met een Stage 1-optie voor 496 pk. Dat is de basisversie en dan is 500 pk gewoon een mooi getal. Het 100 kWh grote accupakket dat slechts 500 kilometer rijbereik neerzet (en we zien minder optimistische cijfers bij meerdere bronnen) schept wel een bepaalde verwachting qua efficiëntie. Het is genoeg, maar het is wel lekker Amerikaans om zo excessief te zijn ondanks dat het een EV betreft.

Toch, ondanks alles wat je als commentaar kan hebben op de Dodge Charger Daytona EV op Marktplaats, vinden we het nog best een puik ding. Iets echt unieks, iets moois, en iets wat in Nederland ook niet voelt als rondlopen met een Hulk Hogan-achtige snor en een hemd in Stars & Stripes-motief (wat wel zo voelt in een HEMI Charger). Nog een voordeel van het EV zijn: geen gigantische BPM-boete. Voor zover bekend kostte de Charger EV nieuw omgerekend zo'n 55.000 euro. Helaas is de Charger EV wel wat duurder dan dat.

Kopen

Om mee te beginnen: het betreft een in 2026 gebouwde Dodge Charger Daytona EV en de verkoper op Marktplaats is importeur van Amerikaans spul. Oftewel: voor zover wij kunnen zien betreft het een hagelnieuwe auto. Dat brengt wat extra kosten met zich mee om het gedoe rondom invoeren af te kopen. We verwachten dat je voor deze prijs er gewoon mee mag wegrijden. Dan nog is het een flinke som: 81.675 euro. We durven je niet te beloven dat je er ooit nog zo veel voor gaat zien. Aan de andere kant: vindt er nog eens één, want dit is de goedkoopste op Marktplaats. Durf jij het aan?