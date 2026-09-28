Dodge komt met meest Amerikaanse oplossing voor brandende accu

Een accuprobleem bij een elektrische auto is natuurlijk enorm vervelend. Een oververhitte hoogspanningsaccu is nog vervelender. Maar geen stress. Dodge heeft nu een oplossing bedacht die elke EV zal gaan redden: gooi de hele batterij gewoon onder de auto vandaan en laat de auto daarna weg rijden.

Eerst de accu eruit

Het gaat om een patent van FCA US LLC met de naam High-Voltage Battery Quick Release System For Vehicle. Het handige systeem is bedoeld voor situaties waarin een hoogspanningsaccu oververhit raakt en er een zogenoemd thermisch incident dreigt. Je weet wel, die vervelende situatie waarin een accu opeens verandert in een vlammenzee die niet meer uit gaat.

De bestuurder of een hulpverlener kan daarvoor een speciaal knopje gebruiken. Vervolgens wordt de hoogspanningsaccu niet alleen elektrisch losgekoppeld, maar ook mechanisch van de auto gescheiden.

Daarvoor heeft FCA allerlei verschillende ideeën. De bevestiging kan bijvoorbeeld uit elkaar schuiven, maar het patent noemt ook pyrotechnische bevestigingen. Die zouden de verbinding met een klein explosief kunnen verbreken. Now we're talking.

Auto kan gewoon verder

Het wordt pas echt leuk wanneer de accu eenmaal los is. Je blijft met de auto natuurlijk niet een beetje stom naast een mogelijk problematisch accupakket staan. Volgens het patent kan de auto na het loskoppelen een vooraf bepaalde afstand verder rijden. Daarvoor wordt de laagspanningsaccu gebruikt om de elektromotor aan te drijven.

Het resultaat is dus ongeveer dit: de auto dumpt zijn hoogspanningsaccu op straat en vervolgens rij je zonder dat ding een stukje verder. En de rest van het verkeer? Ach, die rijden er maar gewoon omheen ofzo.

Of het echt werkt weet natuurlijk niemand. Het systeem bestaat voorlopig alleen op papier. En we weten hoe het gaat met de patenten.

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