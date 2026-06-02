V10-legende is morsdood, maar niet door de CO2-uitstoot

Mopar-fans die al jaren hopen, bidden en smeken om een zesde generatie van de Dodge SRT Viper moet ik helaas teleurstellen. Niemand minder dan Tim Kuniskis, de baas van SRT, heeft in een interview met The Drive het laatste beetje hoop de grond in geboord. "Hoeveel pijn het me ook doet om te zeggen: het tijdperk is voorbij. De auto heeft het einde van zijn levenscyclus bereikt", aldus Kuniskis.

Het lag niet aan de verkoopcijfers of de uitstoot

De Viper-productie is al bijna tien jaar geleden gestopt, maar toch zijn er geruchten voor een nieuwe generatie. Aan die geruchten maakt de SRT-baas nu dus een eind. Het is makkelijk om het einde van de Viper te wijten aan tegenvallende verkopen of de CO2 die uit de 8.4-liter V10 komt. Volgens Kuniskis is dat niet het probleem. De ware boosdoener? Amerikaanse veiligheidswetgeving.

De SRT-CEO zegt: "Toen de overheid met de nieuwe regels kwam voor 'ejection mitigation' (het voorkomen dat inzittenden bij een crash uit de auto worden geslingerd), moesten we de productie wel stopzetten. Om aan die wet te voldoen, had je airbags recht boven het oor van de bestuurder moeten plaatsen. Maar als je eenmaal in die auto zit, weet je dat dit simpelweg onmogelijk is. Er was gewoon geen ruimte voor."

Natuurlijk baalt de topman van het einde van de Dodge Viper. Hij heeft er zelf eentje in de garage staan en looft diens prestaties op de weg en het circuit. ‘’Het was een volledig analoge auto met een handgeschakelde versnellingsbak, en hij kon zich meten met de absolute wereldtop. Ongeacht de technologie van de concurrentie; de Viper was zó goed."

Het is goed geweest zo

Tegelijkertijd is de Kuniskis ook realistisch. Als de Viper vandaag de dag nog gebouwd zou worden, had het concept flink water bij de wijn moeten doen. Om de moordende concurrentie — zoals de Porsche 911 of de Chevrolet Corvette C8 (waar Kuniskis diep van onder de indruk is) — bij te benen, had de Viper zijn ziel moeten verkopen. "In de huidige tijd had de auto simpelweg een automaat of een transmissie met dubbele koppeling moeten krijgen." Het is misschien maar beter dat we de legende herinneren zoals hij in zijn rauwste versie, de ACR Extreme, was: analoog, levensgevaarlijk en ongetemd. Vaarwel, Viper.

Spirituele opvolger?

Is er dan helemaal geen sportautotoekomst meer bij SRT of Dodge? Gelukkig is die er wel. Naast de nieuwe Chargers werkt het bedrijf aan SRT-versies van een GLH (een SUV) en de Durango. Nog leuker wordt het bij een model dat nog onthuld moet worden. Volgens geruchten gaat deze auto Copperhead heten en wordt het een extreme versie van de Charger Daytona. En nog het mooiste van alles? Hij wordt NIET elektrisch! Hier meer over weten? Lees hieronder meer!