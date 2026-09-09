Doe alsof je een dikke AMG rijdt met deze Mercedes van Marktplaats

Je hebt natuurlijk meerdere soorten mensen in autoland. Maar mensen die een prima auto kopen en hem vervolgens ombouwen zodat-ie eruitziet alsof hij snel is, terwijl dat onderhuids niet zo is, heb ik zelf nooit helemaal begrepen. Ieder z’n ding natuurlijk. Voor de mensen die daar wél van houden, hebben we in ieder geval iets moois gevonden!

De AMG die geen AMG is

Laten we het belangrijkste maar meteen uit de weg ruimen: dit is dus geen AMG. Het is een E 300 e 4MATIC uit 2020. Geen blubberdikke V8, geen echte AMG-aandrijflijn en al helemaal geen 600 pk.

In plaats daarvan krijg je een plug-in hybride met 211 pony's, een elektromotor van 122 pk, vierwielaandrijving en een negentraps automaat. Van 0 naar 100 km/u ga je in 5,8 seconden en de topsnelheid bedraagt 250 km/u. Dus traag is die absoluut niet. Alleen dat geweld waar je bij een echte AMG op hoopt ga je in deze auto niet vinden.

Aan de buitenkant wordt de illusie in ieder geval zo goed mogelijk in stand gehouden. De E-klasse is uitgevoerd in zwart metallic, staat op dikke 20-inch wielen, is verlaagd en heeft de AMG 63-look.





Wel heel veel luxe

Naast de misschien iets te sportieve buitenkant zit de auto trouwens ook heel erg lekker in de opties.

Zo krijg je er Matrix LED-koplampen, een 360-gradencamera, parkeersensoren rondom, keyless entry, een open panoramadak en een volledig digitaal instrumentenpaneel bij. Binnen in de Benz vind je onder meer navigatie, een head-up display, elektrisch verstelbare en verwarmde voorstoelen, klimaatregeling en een premium audiosysteem met Burmester-speakers. Wat dat betreft is er dus niks om je voor te schamen.

De plug-in hybride kan volgens de advertentie ongeveer 50 kilometer elektrisch rijden. Laden gaat via Type 2 met maximaal 7,4 kW.

Ondanks dat de auto er best jong uitziet, heeft die wel 158.151 kilometer gereden. Dat hoeft natuurlijk niet uit te maken, helemaal niet als die netjes zijn beurtjes heeft gehad en de boekjes aanwezig zijn. Laat dat nou precies het geval zijn. Daarnaast heeft-ie recent nog onderhoud gehad.

De verkoper wilt er graag 35.950 euro voor hebben. Dat maakt deze neppe AMG financieel wel een stuk aantrekkelijker. Niet alleen door de aanschafkosten maar ook door het verbruik. Een echte E63 AMG kost je al gauw rond de 70.000 euro.

Ach, en als je hem netjes parkeert en niet te lang over de specs praat, komt misschien niemand erachter. Tot iemand vraagt of je de motorkap even open wil doen.

Even gluren? Linkje vind je hier.