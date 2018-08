Doe de Suzuki Swift quiz en win de dag van je leven!

De quizzzzz is bijna net zo leuk als de Swift zelf...

Ben jij naast een een petrolhead in hart en nieren ook een liefhebber van een leuk spelletje op zijn tijd? Hang je elk weekend in het lokale café om de pubquiz te winnen? Dan hebben we goed nieuws voor je! Suzuki heeft een quiz opgesteld die jouw kennis over de splinternieuwe Suzuki Swift op de proef stelt. Net als de nieuwe Swift (rijtest) zelf, is de quiz fun, snel én beloont ‘ie je rijkelijk als je de juiste input geeft.

Twee deelnemers die aantonen dat ze de slimste mensen zijn, winnen namelijk de unieke kans om samen met onze @casperh mee te doen aan de Suzuki Swift Redactie Race. Niet alleen kan je dan met eigen ogen aanschouwen hoe @casperh verandert in een beest als zodra er een competitie element aanwezig is, maar tevens verdedig je de eer van het goede schip Autoblog.nl. De Swift Sport is all about de fun factor, maar de wedstrijd is voor ons serious business.

In de Suzuki Swift Redactie Race neem je het namelijk op tegen de teams van enkele andere (veruit inferieure) publicaties. Tijdens de dag zal je volop kennis kunnen maken met het sportieve karakter van de Swift, die met zijn lichte gewicht een hot hatch is zoals je ze helaas nog maar zelden ziet.) We willen je (verder) geen druk opleggen, maar we verwachten wel van je dat je de competitie volledig wegblaast.

De race tussen de redacties (en bezoekers) van de verschillende titels vindt plaats op woensdag 15 augustus in Rosmalen. Om te kunnen winnen moet je beschikbaar zijn op deze datum en beschikken over een geldig rijbewijs.

Vergeet niet te klikken op “resultaten opslaan” en vervolgens je e-mail adres in te vullen, anders kunnen wij je niet contacteren als je een plek in de Suzuki Swift Redactie Race hebt gewonnen!

Je weet genoeg? Oké rap een beetje, treuzel niet en klik HIER om de quiz te starten. Succes!