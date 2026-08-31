Deze duurbetaalde optie gebruikt helemaal niemand

Hoe meer schermen in een auto, hoe beter! Dat is de gedachtengang van menig autobouwer op dit moment. De persoon die met die daarin meegaat, komt bedrogen en aanzienlijk armer uit, blijkt uit onderzoek.

Weet je nog dat je als bijrijder gewoon lekker uit het raam zat te turen. Koeien tellen, de zonsondergang bewonderen of gewoon kijken welke prachtige auto's je allemaal tegenkomt. Die tijd kennen we al lang niet meer door de opkomst van de telefoon. Iets waar de automaker weer op inspeelde door de bijrijder zijn eigen scherm te geven. Tegen een bijbetaling natuurlijk.

Slechts zes procent gebruikt het

Maar wat blijkt nu? Dat extra duurbetaalde scherm is leuk, maar we kijken blijkbaar liever naar buiten dan naar het dashboard. Onderzoek van het Amerikaanse J.D. Power wijst uit dat slechts een derde van alle mensen die deze optie aanvinkten, het extra scherm ook daadwerkelijk gebruikt. Sterker nog, slechts zes procent van alle ondervraagden die uit vrije wil extra investeerde in de technologie, gebruikt het ook elke keer als ze in de auto zitten.

Mocht je nu denken dat je bij die zes procent hoort en er dus wel honderden euro's extra voor over hebt? Dan is het wellicht handig om te weten dat een op de vijf auto's met een scherm voor de bijrijder, hier problemen mee ondervindt. Welke problemen dat zijn, laat het onderzoek niet weten. Dat die schermen niet altijd even betrouwbaar zijn, wordt nogmaals onderstreept doordat auto's die ermee uitgerust zijn over het algemeen vaker problemen melden met het algehele infotainmentsysteem.

Snel kapot

Om het dan nog erger te maken: het gaat ook niet om auto's die al jaren op weg zijn. Het onderzoek werd namelijk gedaan onder net geen 70.000 mensen die hun auto nog maar drie maanden in bezit hebben. Kortom: het is al snel duidelijk dat het extra scherm ongebruikt blijft en dat het tot meer gedoe leidt dan nodig is.

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