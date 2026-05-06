Domeinen heeft weer een dikke Lambo

Alsof je nog een reden nodig had om de Domeinen-veiling in de gaten te houden. Dit keer staat er geen bescheiden hatchback of krankzinnige GT3 RS op het menu, maar gewoon een dikke Lamborghini SUV. En zoals altijd: er zit een addertje onder het gras. Of meerdere. Spannend!

Italiaanse spierbundel zonder papieren

We hebben het over de Lamborghini Urus, de auto die ooit bedacht werd om te bewijzen dat een SUV ook gewoon belachelijk snel kan zijn. Dit specifieke exemplaar komt uit 2021 en heeft een kleine 43.000 kilometer gelopen. Niet bepaald showroomstaat, maar ook niet meteen afgeschreven. Wat wél ontbreekt, zijn de papieren. Geen Nederlands kenteken, geen registratie en zelfs het Duitse kentekenbewijs is spoorloos. Kortom: leuk speeltje, maar je mag wel zelf even uitzoeken hoe je hem legaal de weg op krijgt. RDW’tje hier, formuliertje daar, jij kan dat.













Luxe, vermogen en… gebruikssporen

Gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel. Deze Urus is gewoon lekker aangekleed zoals je dat mag verwachten van Lamborghini. Denk aan lederen bekleding, stoelverwarming, een panoramadakje en een Bang & Olufsen-audiosysteem. En die motor dan? Die kennen we natuurlijk. De 4,0-liter V8 met twee turbo’s van Audi, goed voor zo’n 650 pk. Daarmee knal je in iets meer dan 3,5 seconden naar de 100 km/u. Praktisch? Niet echt. Leuk? Zeker.

Maar zoals altijd bij Domeinen geldt natuurlijk: kijk niet alleen naar de foto's. Rondom zijn wel wat gebruikssporen zichtbaar en de auto is niet getest. Het is dus een beetje kopen op hoop van zegen, of op goed geluk, het ligt er een beetje aan hoe dik je portemonnee is.

Bieden met gezonde spanning

Wie het avontuur aandurft, kan deze Urus bekijken tijdens de kijkdag in Soesterberg. Zoals altijd moet je je netjes aanmelden, op tijd komen en vooral nergens aankomen waar het niet mag. Foto’s maken? Doe dat maar niet. Daarna is het bieden geblazen. Wat de uiteindelijke prijs wordt, is altijd een verrassing. Nieuwe Urussen kosten inmiddels ruim boven de drie ton, dus er ligt potentieel voor een “koopje”. Al moet je die papieren, import en eventuele verrassingen nog wel even incalculeren.

Dus, een dikke Lamborghini voor misschien minder geld dan je denkt, maar met precies genoeg onzekerheid om het spannend te houden.