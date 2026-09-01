Domeinen bewijst dat deze Lamborghini een boevenbak is geworden

De populairste Lamborghini in decennia is inmiddels verweven tot een ordinaire boevenbak. Het is niet langer de meest gewilde SUV onder voetballers en PC-shoppers. Ook de boefjes weten de Urus goed te vinden.

Voor de tweede keer in korte tijd staat er een Lamborghini Urus bij Domeinen Roerende Zaken. Toch staat er nu een exemplaar tussen het aanbod dat binnenkort onder de hamer gaat. Je kunt er nog bruiloften mee runnen, want de Italiaanse SUV is uitgevoerd met een witte wrap. Onder de folie zit de oorspronkelijke zwarte kleur.

De teller staat op 51.350 kilometer en het is in elk geval een auto met een verhaal. Anders eindigt deze ook niet bij Domeinen in de voorraad. Aanstaande vrijdag 4 september 2026 tussen 15:00 en 16:00 uur is er een kijkdag in Soesterberg. De veiling loopt nog ruim een week. Het hoogste bod is op het moment van schrijven zo’n 1.900 euro. Das niet veel.

Wie de Lamborghini weet te bemachtigen, kan niet meteen vrolijk naar huis kachelen. Omdat de auto geen Nederlands kenteken heeft, moet er een identificatie- en registratieonderzoek bij de RDW plaatsvinden. Daar komt nog een sloot aan BPM voor een geel kenteken en mogelijk andere kosten bovenop.

Het is niet de eerste keer dat Domeinen deze Lambo probeert te slijten. Een tijdje terug was deze meegenomen in een veiling, met het hoogste bod toen op 152.031 euro. Blijkbaar was dat geen succes, want nu volgt een poging twee.

De witte boevenbak betreft een gewone Lamborghini Urus . Voor zover je over gewoon kunt spreken bij zo’n auto. Dat betekent 650 pk en 850 Nm koppel uit een biturbo V8. 0-100 km/u doet het apparaat in 3,6 seconden en de topsnelheid bedraagt 306 km/u. Later volgde een facelift en nog veel meer varianten van de Urus, maar dit is dus een OG.

Het is afwachten of Domeinen met deze tweede ronde wel de Lamborghini succesvol weet te veilen. Dus als je nog een Urus zoekt. De wrap krijg je er gratis bij, die mag je er zelf aftrekken. Om vervolgens te ontdekken wat voor zwarte verrassing er qua lakkwaliteit onder de auto zit.

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