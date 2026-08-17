Domeinen verkoopt gecrashte M2 van “meest gehate M-rijder van België”

Je auto crashen is zuur, maar het kan altijd erger: als je gecrashte auto vervolgens ook nog eens in beslag wordt genomen. Dat is de Belgische eigenaar van deze BMW M2 Competition overkomen.

We weten niet hoe een Belgische auto bij Domeinen terechtkomt, maar feit is dat er nu een zwaar gehavende M2 Competition uit België geveild wordt. Ironisch genoeg zit de auto vol met ‘No Half Sends’-stickers. Je kunt zeggen wat je wil, maar de eigenaar heeft de stickers in ieder geval waargemaakt. Al had hij misschien beter wel een Half Send kunnen doen.

Klapper

Zoals je ziet heeft de auto een lelijke klapper gemaakt. De voorbumper en zijschermen zijn in geen velden of wegen te bekennen, er zit een enorme deuk in het linkerachterscherm, er zit een barst in de voorruit en oh ja, de achteras is gebroken. Verder lijkt het erop dat deze M2 in de sloot heeft gelegen, gezien de hoeveelheid modder onder de motorkap. Domeinen heeft de auto wijselijk niet gestart, om de waterschade niet nog erger te maken.























Het gaat om een BMW M2 Competition uit 2020, die standaard 410 pk levert. Dit exemplaar is echter niet standaard. Er zit in ieder geval een PWR-intercooler op, een Eventuri-intake, een Valvetronic-uitlaat en wie weet wat nog meer. Deze auto heeft dus sowieso meer dan 410 pk. Maar achteraf was 410 pk misschien ook wel genoeg geweest...

Most Wanted

De eigenaar van deze auto is iemand die op Instagram door het leven gaat als @mr.most_wanted_. Hij omschrijft zichzelf als “de meest gehate M-rijder van België”. Tsja, met zo’n naam en zo’n Instagram-bio is het niet verrassend dat zo’n auto crasht en bij Domeinen belandt. Overigens lijkt het nog prima te gaan met meneer Most Wanted, want in zijn meest recente Instagram-berichten rijdt hij in een G80 M3.

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