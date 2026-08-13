Domenicali bevestigt: we luisteren naar Max Verstappen voor volgend jaar

We kunnen nog heel lang blijven speculeren over de toekomst van Max Verstappen bij Red Bull, maar de hele sport heeft er blijkbaar nogal baat bij als de Limburger langer blijft. Ook de Formule 1 trekt alles uit de kast om de coureur tevreden te houden.

Het blijkt dat CEO Stefano Domenicali niet alleen wat twijfelachtig advies aanneemt van George Lucas, de regisseur van de Star Wars films, maar ook heel goed luistert naar wat een van de grootste publiekstrekkers van het moment wil veranderen. De grote baas van de sport geeft namelijk hoogst persoonlijk aan dat hij denkt dat Verstappen heel erg blij zal zijn met de veranderingen die klaar staan om de Formule 1 te verbeteren.

Coureurs keuren het goed, nu de teams nog

Volgens de topman hebben de meeste coureurs al ervaring met de aanpassingen. "Er zijn coureurs die de veranderingen van volgend jaar al hebben ervaren in de simulator. Zij zeggen dat het de goede kant op gaat", aldus Domenicali. Daaronder valt Verstappen ook: "Daar hebben we het ook met Max over gehad."

Maar hoewel de coureurs dus blij zijn met de veranderingen, betekent dat vreemd genoeg niet dat ze volgend jaar ook vanuit de simulator naar de echte auto's worden overgeheveld. "Je moet er wel rekening mee houden dat we werken met een democratisch proces. Om de regels aan te passen moeten teams en fabrikanten het allemaal eens zijn met de plannen van de FIA en die van ons", plaatst Domenicali als kanttekening.

De toekomst van Verstappen

Tegelijk is Domenicali blij dat hij met de voorgestelde veranderingen Verstappen tevreden heeft weten te houden. "Ik denk dat Max van de Formule 1 houdt en dat hij ook de toekomst goedkeurt", aldus de CEO, "We praten samen over zijn toekomst en de aankomende veranderingen in de regels."

Kortom, Verstappen heeft een flinke vinger in de pap als het aankomt op het sturen van de Formule 1 in de aankomende jaren. Maar of het genoeg is? Dat weet zelfs de 61-jarige Italiaan niet. "De Formule 1 is groot genoeg voor hem om er onderdeel van te zijn. Maar hij is natuurlijk de enige die over zijn toekomst kan beslissen, terwijl de sport vooruit blijft kijken. Ik denk dat Max bij ons blijft. En ik hoop van harte dat het zo is."

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