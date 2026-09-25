Gevonden: een Alpina die je nog niet kende (met een reden)

De bouw van een Alpina begint bij een BMW. Op basis van een auto uit München wordt een boel herzien, maar qua uiterlijk zijn de twee natuurlijk nog vrij vergelijkbaar. Alpina is wel selectief in welke BMW's als basis kunnen fungeren. Eentje is er nooit gekomen, maar wel bijna en het idee ervan kon je gewoon kopen.

Er zijn vrij veel BMW's niet aangepakt door Alpina, maar populaire auto's als de 3, 5 en 7 Serie waren er altijd wel uit Buchloe. Veel later pas kwamen er slechts twee SUV's van Alpina. De XD3 op basis van de X3, vanaf de tweede generatie en enkel op diesel. En de X7 als Alpina XB7.

Alpina X5

Een BMW X5 is er dus nooit geweest als Alpina. Toch ook weer wel. BMW wilde een topversie van de X5 (E53) met een nog dikkere V8 dan de 4.4 met 286 pk. In het geheim ontwikkelde Alpina daarom een X5 met een V8, een 4.6 liter grote versie van de M62 V8 met 347 pk. Deze motor kwam min of meer regelrecht bij de Alpina B10 4.6 (E39) vandaan, dus dat is op zich lekker makkelijk. Het idee was zelfs dat Alpina de X5 zou gaan bouwen, met steun van BMW.

Daar liep het spaak, want BMW wilde dat Alpina er 3.500 stuks per jaar uit perste in Buchloe. Dat werd Alpina een beetje te veel en dus werd de stekker eruit getrokken. Toch bestond alle know-how en dus besloot BMW de Alpina-techniek naar Spartanburg te halen en daar de nieuwe topversie van de BMW X5 te bouwen. Dat werd, zoals je kan raden, de BMW X5 4.6is.

Échte X5 Alpina

Dat verhaal is niet perse nieuw, dat Alpina zich had bemoeid met de BMW X5 4.6is was bekend. Andreas Bovensiepen, voormalig CEO van Alpina en zoon van oprichter Burkard, vertelde het verhaal van de X5 4.6is nogmaals. Met een kleine verrassing. De Alpina-techniek van de 4.6is is iets wat je moet weten, want de auto zelf werd neergezet als BMW zonder Alpina erop. Dat had anders kunnen zijn. Op de presentatie van Bovensiepen, waar Instagram-gebruiker @ogx5m bij was, blijkt dat er foto's zijn van de Alpina X5 die er nooit kwam.

En ja, er was dus een volledig gebouwd prototype van een Alpina X5. In de kleur Alpinablauw, met twintigspaaks velgen, met bodykit en zelfs een op maat gemaakt interieur. Hey, die kennen we nog niet. Goed, deze auto werd gebruikt om de 4.6is klaar te stomen, er was maar één werkend prototype.

Tragedie

En waar is die auto nu? Helaas niet meer onder ons. De enige Alpina X5 werd dus vooral gebouwd om de 4.6is te testen, maar Alpina ging zelf geen X5-derivaat bouwen. De X5 is nog een tijdje gebruikt als auto om onderdelen mee te vervoeren door BMW Classic. Daarna konden de onderdelen goed gebruikt worden en is de X5 dus gesloopt. Een tragisch verhaal, maar goed, de geest van de Alpina X5 zit dus verwerkt in alle 10.467 gebouwde X5 4.6is'en. (via @ogx5m en BMW Blog)