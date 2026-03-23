Doodzonde: deze auto’s heeft Jaguar geschrapt voor hun EV

Jaguar kon misschien niet meekomen met de Duitse concurrentie, maar potverdorie, wat was het een gaaf merk. En het lijkt erop dat ze alles voor niks overboord gooien, want we kunnen ons moeilijk voorstellen dat ze opeens succesvol zijn met een dure EV. Je weet wel, het segment waaruit iedereen zich terugtrekt.

Gave modellen

Voormalig designbaas Ian Callum doet in een podcast een boekje open over de gang van zaken, en dat maakt het alleen maar tragischer. Jaguar was namelijk bezig met een aantal hele gave modellen, die geschrapt zijn ten faveure van de nieuwe EV.

Dat Jaguar een nieuwe XJ in een vergevorderd stadium van ontwikkeling heeft geschrapt wisten we al. Ian Callum onthult echter dat er nog meer nieuwe modellen zijn gecanceld. Zo was hij ook bezig met een nieuwe XF en een nieuwe F-Pace. Deze modellen behoren tot de fraaiste auto’s in hun segment, dus we hadden graag een opvolger gezien. Zeker als die weer door Callum getekend zou zijn.

Opvolger F-Type

Jaguar was zelfs bezig met een opvolger van hun gaafste model: de F-Type. Dit was qua motoren en prijsstelling natuurlijk een lastig verhaal geworden, maar het had wel een nieuwe image booster kunnen zijn. Als Jaguar deze plannen had doorgezet, hadden ze gewoon weer een gave nieuwe line-up gehad, in plaats van eh… niks.

Overigens kraakt Ian Callum de nieuwe Jaguar Type 00 niet helemaal af. Hij noemt het een knappe en gedurfde auto, maar niet ‘mooi’. En dat is wat een Jaguar volgens Ian wel moet zijn. Kijk, dat is een designfilosofie waar we ons in kunnen vinden.