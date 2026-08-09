Dit gekke ding met BMW-genen levert meer op dan dat 'ie verbruikt

We hebben het steeds maar over verbruik bij auto's, ook als ze elektrisch zijn. Auto's zijn simpelweg energieslurpers en na aankomst op je bestemming heb je altijd minder energie in je auto dan toen je vertrok. Dat lijkt zo te blijven, tenzij iemand de gehele regels van de natuurkunde kan omdraaien. Een project van de universiteit van South Carolina heeft met behulp van BMW dat op papier bereikt.

En wel dankzij een oude vriend: de zon. Zonne-energie in auto's is nooit echt grootschalig opgepakt. Ondanks de World Solar Challenge door Australië, waar de zon genoeg schijnt om genoeg energie op te wekken, is zonne-energie niet goed genoeg om een auto mee voort te stuwen. Een zonnepaneel op het dak om bij te laden helpt her en der, evenals projecten als de Sono Sion en Lightyear 1 die met zonne-energie de accu van een boost voorzien. Maar een auto die dusdanig oplaadt via zonne-energie dat je er gewoon mee kan rijden? Dat is lastig.

Deep Orange 17

Toegegeven: dat 'gewoon ermee rijden' moet je wel met een kleine korrel zout nemen als we je meenemen in de Deep Orange 17. Dit is het geesteskind van een team studenten van de Clemson University in South Carolina. Die beweren een auto gebouwd te hebben met een negatieve uitstoot, oftewel: op je bestemming heb je meer energie opgewekt dan verbruikt. BMW opperde aan de studenten of het mogelijk is om een auto te maken met negatieve uitstoot en het resultaat is hier.

Het resultaat is een bijna Cybertruck-achtig ding, een enorm versimpeld design dat een kind van acht nog had kunnen tekenen. Het uitgangspunt van de auto is dan ook dat 'ie erg simpel en lichtgewicht is. Het apparaat weegt slechts 550 kilo en is toch stevig genoeg om in theorie de weg op te mogen. De aerodynamica is gebaseerd op een koffervis, dus hoekig maar toch aerodynamisch. Er is geen sprake van een zwaar accupakket, want het gaat om een kleine opslag om zo snel mogelijk de zonne-energie direct over te zetten naar de motor.

De 1.700 cellen op het exterieur van de Deep Orange 17 komen van een specialist in zonne-energie die een manier heeft gevonden om zelfs energie op te wekken als de auto in de schaduw staat. Dat is natuurlijk de grootste uitdaging van zonne-energie: je bent afhankelijk van een natuurfenomeen dat zich compleet willekeurig verstopt achter wolken, gebouwen, bomen of de aarde zelf. Dat de auto dan ook energie kan zuigen uit gedeeltelijk beschaduwde plekken is dan een mooie bonus.

Negatieve uitstoot

Goed, even terug naar die negatieve uitstoot: de Deep Orange 17 is wel bedoeld voor één scenario en dat is forenzen. Er vanuit gaande dat je zo'n 20 kilometer rijdt om naar je werk te komen, dan zuigt de auto intussen genoeg energie op om met 50 kilometer rijbereik op je bestemming aan te komen. Er zullen allerlei variabelen in het spel komen die door BMW niet in detail worden benoemd, maar geef toe: dat idee is top.

Die studenten zullen hun eindscriptie wel gehaald hebben met het prototype van de Deep Orange 17, nu moet nog blijken of het haalbaar is om er iets mee te doen. Als je BMW aan boord hebt, is die kans in ieder geval aanwezig.

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