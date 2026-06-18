'Baby' Defender komt er ook als hybride en doet het niet zo goed off road

Wanneer JLR de nieuwe 'baby' Defender, ook wel bekend als Defender Sport' eindelijk uit de doeken zal doen, is nog niet bekend. Maar wat we wel weten is dat hij niet langer enkel als volledig elektrische SUV komt. De kleinere offroader komt er ook als hybride. Helaas moet er wel het nodige ingeleverd worden om dat mogelijk te maken.

De ontwikkeling van de Defender Sport is al lang en breed onderweg. De auto is in testtrim al meerdere malen op Britse wegen gespot, waarbij tot dusver werd aangenomen dat het hierbij om EV's ging. Maar managing director Mark Cameron van de merken Defender en Discovery bevestigd tegenover Autocar dat dit niet helemaal waar is. Het platform waarop het kleinere broertje van de Defender (EMA) is namelijk ook geschikt voor een hybride aandrijflijn.

Je moet inleveren als je een (kleinere) Defender wilt rijden

Daarmee kiest JLR er, net als meerdere merken, voor om naar de vraag van de klanten te luisteren. De overstap naar een EV is voor velen nog een stap te ver, zeker als het aankomt op een SUV als een Defender. Iemand die in een volledig elektrische variant van een offroad SUV wilt rijden, moet immers nogal wat inleveren. Iets wat Cameron maar al te goed weet.

"Het kunnen van auto's die wij aanbieden brengt nog al wat penalties met zich mee als het gaat om actieradius van een EV", legt Cameron uit. Hij verwijst hierbij onder andere naar de rijhoogte, maar ook de hoekige en rechtopstaande vormgeving die Defenders zo herkenbaar maken. Die gaan niet bepaald hand in hand met het optimaliseren van de actieradius van een EV. Maar deze opzij zetten om simpelweg een beter presterende auto te maken, gaat wat te ver: "Mijn taak is het bewaken van het DNA van Defender, anders worden we gewoon een SUV-merk, en daar hebben we er al genoeg van."

Electificatie brengt uitdagingen

Aan de andere kant moest Defender ook consessies doen om de elektrificatie van de Sport mogelijk te maken. Zo moest er voor het eerst gewerkt worden met een platform waarin een aanzienlijke lading accucellen in de vloer verwerkt was. Volgens Cameron leidt dat onvermijdelijk tot verminderde prestaties buiten de gebaande paden. "De omvang van het platform zorgt ervoor dat er een minder grote veerweg mogelijk is voor de wielen en dat de auto in het algemeen minder wendbaar zal zijn in vergelijking tot de huidige Defender".

Toch zal ook de Defender Sport "de beste in zijn klasse worden als het gaat om de attributen die een Defender een Defender maken", worden, stelt Cameron. En om dat mogelijk te maken, loopt men bij JLR de kantjes er niet vanaf als het gaat om gedegen ontwikkeling. "Iets wat onze industrie enorm heeft opgeschud, is de enorm korte ontwikkelingstijd die Chinese merken aanhouden. Hun snelheid waarmee ze auto's op de markt brengen is ongelooflijk. Maar wij houden eraan vast dat we tenminste twee testcycli onder winterse omstandigheden en twee onder hete omstandigheden moeten doen. We willen zo snel mogelijk zijn, maar zijn niet bereid om op duurzaamheid en kwaliteit in te leveren die men verwacht bij een luxemerk."