Door de Iranoorlog willen Duitsers een maximumsnelheid op de Autobahn

Zodra de Iranoorlog en bijbehorende energiecrisis nog lang blijft voortduren, zullen we met maatregelen moeten komen om het energieverbruik te verminderen. In Duitsland hebben ze wel een idee hoe dit kan: een tijdelijke maximumsnelheid invoeren op de Autobahn.

Met een tijdelijke snelheidslimiet op alle Duitse snelwegen gaat het energieverbruik omlaag en wordt er dus ook minder benzine en diesel gebruikt. Zodra de situatie in het Midden-Oosten is bekoeld, kan de rem er weer af, is het idee.

Uit een onderzoek van Forsa hebben hier veel Duitsers wel oren naar. Van de duizend ondervraagden was 51 procent voor een tijdelijk einde aan de limietloze stukken Autobahn. Zij stemden voor een limiet van 120 km/u op de snelweg en 80 km/u of trager op alle landwegen. 48 procent is tegen het voorstel en de overige 3 procent vulde in ‘weet niet’.

Eén groep wil geen limiet

De onderzoekers delen ook wat gegevens over de respondenten. Zo blijkt dat vooral vrouwen (63 procent) en aanhangers van linkse en groene politieke partijen (82 procent) voor een snelheidslimiet zijn. Ook Duitsers op leeftijd vinden het wel prima als ze even moeten minderen op de Autobahn. 62 procent van de 60+-ers is voor. Wie is er dan tegen? Vooral AfD-aanhangers (79 procent), maar ook overwegend mannen (61 procent) en Duitsers van 30 tot 44 jaar (58 procent).

Het onderzoek snijdt een interessant punt aan. Ga jij wat meer van het gas door de dure benzine en diesel of tuf je 's avonds nog steeds met 130+ over de snelweg?