Door falende kabinetsplannen verdwijnt snelladen langs de snelweg mogelijk

Soms, als een idee zo simpel is, maar vooral op papier enorm goed lijkt te werken, moet je er toch nog eens naar kijken. De mogelijkheid is dat je iets over het hoofd ziet. Dat is precies waar laadpaalbedrijven Fastned, Shell en Allego nu voor waarschuwen. De kabinetsplannen voor de verzorgingsplaatsen langs de snelweg zijn zo ondoordacht, dat snelladen straks misschien onmogelijk wordt, claimen ze.

Partijen die nu snelladers aanbieden langs de Nederlandse snelwegen zien de bui al hangen. Als de plannen van het kabinet ongewijzigd doorgaan, dan is er een reële kans dat het aantal snelladers drastisch af zal nemen. Tot overmaat van ramp lijkt het er nog nergens op dat ze dit in Den Haag ook doorhebben en er actie op aan het ondernemen zijn. Daarom trekken onder meer Fastned, Shell en Allego nu aan alle alarmbellen.

Goed idee, slechte uitvoering

Het probleem dat ze aankaarten ligt niet zo zeer in het idee van het kabinet om vanaf 2027 vergunningen voor verzorgingsplaatsen langs de snelwegen te gaan veilen en de structuur hiervan op de schop te gooien. In het kort zou de schatkist hiermee ruwweg een miljard euro ophalen en ondernemers meer zekerheid aangezien ze de vergunning voor langere tijd toebedeeld krijgen.

Als je iets verder kijkt, zoals de laadpaalaanbieders deden, staat er ook in de plannen dat als de vergunning voor een snellaadstation naar een andere partij overgaat, de huidige partij alles moet afbreken. Dat betekent dus dat eerst de gehele al opgebouwde infrastructuur weggehaald moet worden, waarna er weer nieuwe neergezet wordt. Enkel de stroomaansluiting mag blijven liggen. En juist daar zit het geniepige, want als de huidige alles afbreekt en dus ook het contract op de aansluiting afzegt, gaat dit contract niet per se naar degene die op diezelfde plek zijn onderneming wil starten. Dat contract gaat naar de volgende in de wachtrij, en dat kan een heel ander bedrijf zijn.

Kortom, er bestaat een risico dat als de vergunningen van partij wisselen, de volgende partij simpelweg zonder stroom komt te zitten. En voor dat euvel is nog geen oplossing gevonden. En dat probleem geldt potentieel voor alle 150 verzorgingsplaatsen met snelladers in Nederland. Daarvan lopen de vergunningen af tussen 2028 en 2030 en begint het veilen van hiervan al stapsgewijs in 2027.

Het gaat alleen maar om het geld

Topman Michiel Langezaal van Fastned kan dan ook niet anders dan concluderen dat de overheid niet verder heeft gekeken dan de miljard euro die het met de vergunningen verdient. Hij vreest dat er nergens gekeken wordt naar de kwaliteit van de verzorgingsplaatsen, waarvan hij denkt dat het juist minder zal worden met de nieuwe verdeling. En dat is een groter probleem dan we denken, want hij voorspelt dat steeds meer mensen gebruik zullen gaan maken van snelladers. Nadat hij eerder zijn verhaal deed bij De Telegraaf zegt hij nu: "We zitten op het kantelpunt, waarbij elektrisch rijden goedkoper wordt dan de benzineauto. Qua aankoop, brandstof en onderhoud."

Hij legt uit, verwijzend naar de toenemende laadsnelheid van EV's en het daardoor veranderende laadgedrag: "Even naar het toilet, koffie halen en door. Het aandeel snelladen is nu 10 procent. De verwachting is dat dat een derde wordt. De vraag is hoe Nederland voor goed werkende, betaalbare infrastructuur gaat verzorgen."

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