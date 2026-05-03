Leesvoer: Door één aanpassing ging deze BMW van probleemauto naar heerlijke gezinsbak

Sommige auto-avonturen beginnen met een valse start. Robin kocht zijn BMW 540i Touring met een specifiek doel, maar de eerste meters naar huis verliepen allesbehalve soepel. Hij vertelt zijn verhaal en simpele oplossing voor het euvel aan Wouter tijdens een Autoblog Mijn Auto-sessie .

De valse start: De beruchte 'stermarkering'

Tijdens de proefrit merkte Robin al dat er iets niet pluis was. ‘’Nou, toen ik hem kocht, lang verhaal, maar die tussenbak deed niet helemaal lekker met die velgen. Ik voelde bij de proefrit al dat hij een beetje aan het hobbelen was, bij het afremmen,’’ vertelt hij. De hoop dat het thuis wel mee zou vallen, vervloog snel: ‘’Alleen toen in de file ging het echt mis. Toen dacht ik, dan moet het toch even wat beter.’’

Het probleem bleek diep geworteld in de gevoeligheid van het BMW xDrive-systeem voor banden: ‘’Er lagen verkeerde bandjes op. Toen ik hem kocht had hij banden zonder stermarkering, PS4S'jes. Die lagen er nog maar net onder.’’ Da’s niet lekker, erkent Robin: ‘’Natuurlijk baal je wel. Je verwacht een goed product te kopen. Dan koop je iets wat iets minder is, maar uiteindelijk lost het zichzelf wel weer op.’’

De oplossing

Hoewel de Michel-banden werden vervangen door Goodyears Eagle F1-banden met stermarkering (goedgekeurd door BMW), was het probleem pas écht opgelost toen Robin overstapte op een andere set. ‘’Uiteindelijk heb ik een winterset gekocht en die had een square setup, dus met vier keer dezelfde velgmaat, en alle klachten waren weg. Ik geloofde er ook helemaal niks van in het begin. Ik denk: het zal wel. Maar in dit geval heeft het wel geholpen. Zo simpel is het.’’.

Achteraf kan Robin lachen om het gedoe. ‘’Zonder die problemen had ik nu nog op die standaard velgen gereden. Nu heb ik er toch weer iets meer mijn eigen ding van gemaakt, heb ik hem wat meer sjeu gegeven.’’ En wat een toffe set staat er nu onder de stationwagon. De bronsgekleurde velgen maken de 5 Serie een stuk ruiger.

Het tuningbegin is gemaakt

Het bleef niet alleen bij andere wielen. Zo had Robin het ook niet voor ogen. ''Je koopt niet een 540i, vind ik, om hem standaard te laten.'' Onder de motorkap is er flink gesleuteld om de B58-zes-in-lijn op te beuren. ''Er zit een downpipe onder, een andere chargepipe, de brandstofpomp is vervangen, MHD zit erop die nu Stage 2+ draait'', vertelt de eigenaar. Ook zit er nu een Remus-uitlaat onder. Het resultaat? 460 tot 470 pk aan vermogen naar de achterwielen dankzij X-delete.













De 540i Touring heeft twee gezichten

Dankzij de instelbare rijmodi is de 540i Touring de ene keer een Autobahn-beul en de andere keer een zuinige gezinscontainer. ‘’Je rijdt iedereen het snot voor de ogen en tegelijkertijd, als je dat niet wilt, kun je ook 1 op 15 rijden,’’ aldus Robin. Voor de vakanties is de stationwagen de onbetwiste koning van de oprit: ‘’De kinderwagen achterin, dakkoffer erop, fietsenrek erachter en lekker met 1 op 12 rustig die kant op.’’

Toch is het vooral zijn wederhelft die in de dikke BMW rijdt. Zelf pakt hij voor het woon-werkverkeer de elektrische i3s. Gezien de brandstofprijzen en de afstanden die hij moet afleggen, is die 'stadsrakker' de verstandige keuze en pakt vrouwlief de 5 Serie voor haar baan wat dichter bij huis.

Eén ding is zeker: de BMW heeft zijn plek in het gezin verdiend. De aanvankelijke frustratie is omgeslagen in pure liefde. Robin is resoluut: ‘’Deze gaat nooit meer weg. Ik heb nu geen argumenten meer om deze weg te doen. Hij heeft genoeg ruimte. Er passen drie kinderen in. Hij is zuinig wanneer hij nodig is.’’ Mooi werk, Robin. Hopelijk mogen jullie er inderdaad nog lang van genieten!