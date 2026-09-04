Hierom mag jij van Europa je airco niet meer gebruiken

Als het een beetje warm wordt in ons land, dan is het voor menig automobilist toch prettig dat eigenlijk alle auto's tegenwoordig een airco hebben. Maar hoewel de EU deze niet persoonlijk uit je auto komt slopen, legt het indirect voor veel automobilisten het gebruik ervan wel aan banden.

Het hoort er bijna standaard bij: voor de vakantie even controleren of de airco nog goed genoeg werkt. Ergens op het Franse asfalt in de file staan zonder koele lucht in de auto is immers geen pretje. Om dat te voorkomen is het soms nodig om het hele systeem na te lopen en misschien even het koelmiddel aan te vullen of te verversen. Maar juist dat laatste wordt aanzienlijk lastiger voor auto's die voor 2017 zijn gemaakt.

Het alternatief werkt niet

Het probleem zit hem in het koelmiddel R134a. Het koelmiddel is al sinds 2017 verboden voor gebruik in auto's die vanaf dat jaartal gemaakt zijn, maar wordt nog wel gebruikt in auto's van voor die tijd. De EU gaat nu nog een stapje verder en legt het gebruik hiervan nog meer aan banden. Gezien het steeds ouder wordende Nederlandse wagenpark kan dit een best probleem opleveren. Het betekent namelijk dat je jouw verouderende airco niet meer even kunt laten opvullen.

Volgens de ADAC, de Duitse evenknie van de ANWB, kan dit voorheen simpele klusje een aanzienlijke kostenpost worden voor eigenaren van oudere auto's. Deze aircosystemen in deze vierwielers zijn namelijk in de meeste gevallen niet geschikt voor het milieuvriendelijkere alternatief voor R134a: R1234yf.

Ook waarschuwt de instantie tegen alternatieve navulkits op basis van butaan of propaan. Deze zouden niet goedgekeurd zijn voor gebruik in voertuigen en enkel leiden tot een verhoogd brandgevaar of een ander technisch defect.

Er moet een betaalbare oplossing komen

Het komt er dus op neer dat het voor heel veel automobilisten nogal een uitdaging kan worden om er tijdens de warmere dagen koeltjes bij te zitten. En tijdens de koudere dagen wordt het lastiger om ramen te ontvochtigen, waardoor de verkeersveiligheid op het spel komt te staan, aldus de ADAC. De instantie eist dan ook dat er betaalbare, technisch veilige en wettelijk toelaatbare oplossingen worden gecreëerd. Tot die tijd zijn er altijd nog ARKO en vocht absorberende doekjes.

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