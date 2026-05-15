Als je deze accucel kapot maakt, blijft hij gewoon werken

Een nieuwe dag, een nieuwe accudoorbraak in China. Vandaag komen we erachter dat je accu's kunt doorzagen zonder dat ze hun werking verliezen of in de fik vliegen.

De Chinese startup Pure Lithium timmert alweer bijna vier jaar aan de weg met het ontwikkelen van hun eigenste solid-state batterijen. Dat is op zich niet zo heel interessant, want het aantal partijen die dat in het land doen, is niet meer op twee handen te tellen. Toch trekt het bedrijf de aandacht, want het heeft iets unieks voor elkaar gekregen: het sloopt eigen batterijen, maar houdt ze daarna toch werkend zonder enige vorm van brandgevaar.

Pure Lithium toont dit aan met een zogenaamde 'cut test', waarin een accucel beschadigd, doorgesneden, opengetrokken, gesloopt, of op een andere manier kapot gemaakt wordt. Hiermee wordt normaliter getest wat de effecten van dit soort schades zijn voor met name brandgevaarlijkheid. Conventionele natte accu's beginnen dan te lekken, waardoor het risico op de enorm gevaarlijk thermal runaway (het oncontroleerbare vuur) ontstaat.

Geen vuur, geen andere ellende, alleen wat minder capaciteit

Nu is dat laatste sowieso niet van toepassing bij de cellen van Pure Lithium, want die maakt enkel solid-state varianten, die niet kunnen lekken. Dat betekent niet dat ze onbruikbaar kunnen worden door schade. Alleen beperkt de startup dat. Alle kapot gemaakte cellen bleven tijdens de test gewoon stroom leveren aan de componenten waar ze aan verbonden waren, terwijl ze zelf beschadigd waren. Geen vuur, geen andere ellende, alleen wat minder capaciteit.

Dit is een significante stap voor de veiligheid van accupakketten die schade te voortduren krijgen. Niet alleen wordt hiermee aangetoond dat er geen brandgevaar ontstaat, maar ook dat het accupakket tot op zekere hoogte nog steeds bruikbaar blijft, zolang de interne bedrading nog verbonden is, natuurlijk.

Ook geen productie

Maar net als met alle andere solid-state doorbraken, geldt ook voor deze: het is nog niet klaar voor productie. Ook zijn er nog geen plannen voor productie, aangezien dat überhaupt lastig is voor de batterijtechnologie die de hele wereld op z'n kop belooft te zetten. Volgens een belangrijke hoogleraar is het het wachten op de eerste auto's met de technologie ook zeker niet waard.