Weer een doorbraak: de eerste solid-state voor massaproductie is klaar voor productie

“Ik heb een betere solid-state”, “Nee, das niet waar, ik heb de betere!”. “Ja, maar die van mij werkt echt”, “Man, lul niet, die van jou kan niet eens in productie, die van mij wel”. Dat is een beetje hoe we de bijna dagelijkse ‘doorbraken’ op het gebied van solid-state batterijen op dit moment zien. Vandaag vonden we er weer een uit China.

Deze keer zetten we Greater Bay Technology in het zonnetje. De Chinese accubouwer claimt de eerste productieklare solid-state gemaakt te hebben die beter presteert dan die van anderen. Sterker nog, het bedrijf claimt dat de solide accucel belangrijke problemen van anderen getackeld heeft.

In vergelijking met...

Voor de vorm noemt GBT de vier punten waarop ze denken dat ze beter presteren ook: veiligheid, energiedichtheid, snelladen en levensduur. Maar daar gaat het gelijk mis. GBT vergelijkt niet met andere solid-states, maar met de conventionele lithium-ion batterijen. En ja, dan is een solid-state al snel veiliger, want door het ontbreken van het vloeibare elektrolyt neemt het brandgevaar aanzienlijk af.

Ook de energiedichtheid ligt aanzienlijk hoger, al is de claim van GBT met 260 tot 500 kWh per kilo niet bijster hoog en hebben we al claims gezien die richting 800 kWh per kilo gaan. Daarnaast claimt het bedrijf dat de productieklare solid-state stabiel op 2 tot 3 C kan laden. Wat inhoudt dat een dergelijke accu binnen 20 tot 30 minuten van niets naar volledig vol geladen kan worden. Ook daar hebben we veel betere cijfers in gezien. Daarnaast blijft GBT op de vlakte over de levensduur. Het enige dat het zegt is dat de solid-state minimale degradatie vertoont over een langere termijn.

Ja, maar hij is productieklaar

Als je ernaar kijkt vanuit het ‘productieklare’ oogpunt, dan zouden het ineens wel doorbraken kunnen zijn. In theorie dan. In China zijn de meeste batterijbakkers en autofabrikanten nu vooral aan het testen met de technologie. Over massaproductie wordt al wel gesproken, maar er is nog niets concreets.

En onder die groep valt GBT ook. Het heeft wellicht één productieklare cell geproduceerd, maar heeft ook deze nog niet in massaproductie. Ook komt de producent niet over de brug met een productiestart. Dus eigenlijk zegt het “kijk, we hebben een solid-state die niets bijzonders doet, maar hij is wel klaar voor productie die nog niet gestart wordt.”

Die productie kan nog jaren op zich laten wachten. Op dit moment worden er sowieso al teveel accupakketten geproduceerd en trapt China op de rem. Daarnaast kan het nog lang duren voordat een productielijn daadwerkelijk opgetuigd is en goed genoeg draait om daadwerkelijk solid-states op grote schaal te produceren die ook nog eens financieel aantrekkelijk zijn.

En dat laatste blijkt nu vooral het struikelblok voor de solide accu, want zoals een belangrijke hoogleraar zegt: het is niet heel slim om op de solid state te wachten, voornamelijk omdat deze de eerste tijd ongelooflijk duur zal zijn en maar minimale pluspunten zal hebben tegenover de bestaande, steeds verder doorontwikkelde en stabielere technologie.