Drake sloopt dak en deuren van Mercedes G-klasse

De Canadese rapper Drake heeft zijn vintage Mercedes-Benz G-klasse uit 1999 heftig aangepakt. Het originele dak en twee deuren zijn verdwenen. Wat overblijft, is een brute terreinwagen die niet zou misstaan in GTA Online.

De aangepakte creatie komt uit de werkplaats van S-KLUB LA, een Amerikaanse specialist die wel raad weet met klassieke Mercedes -modellen. De basis is een G500 Europa Edition uit 1999. De auto is door de tuner omgebouwd tot een zogenoemde Safari Edition.

Weg met dat dak!

De meest ingrijpende aanpassing is natuurlijk de carrosserie. S-KLUB LA heeft de oorspronkelijke G-klasse omgebouwd tot een tweedeurs uitvoering. Het vaste dak is grotendeels verwijderd en vervangen door een constructie met stalen buizen en een speciaal bagagerek. Ook de achterzijde en de rest van de carrosserie zijn aangepast om de nieuwe proporties mogelijk te maken. De verhoudingen ogen een beetje gek, maar het gaat te ver om dit een draak van een G-klasse te noemen. Niet grappig? Oh, oke.

De beige lak doet denken aan woestijnzand en past goed bij het avontuurlijke karakter van de auto. Verder zien we verbrede wielkasten en extra verlichting. Iedere rapper en zijn moeder heeft natuurlijk een G-klasse. Drake wilde waarschijnlijk een beetje origineel voor de dag komen met zijn custom G.

Gouden uil op de neus

Natuurlijk moest Drake ook zijn persoonlijke stempel op de auto drukken. De bekende Mercedes-ster op de grille heeft plaatsgemaakt voor een goudkleurig uilenlogo van OVO, het platenlabel en lifestylemerk dat bij de rapper hoort. Op de dakconstructie staat daarnaast de naam ICEMAN, een verwijzing naar zijn huidige albumbranding. Leuk gevonden, maar er is natuurlijk maar één Ice Man in de vorm van Kimi Räikkönen . Dat moest even gezegd worden.

Het interieur kreeg eveneens een make-over. De cabine heeft een nieuwe lederen afwerking en een aangepast audiosysteem. Voor de kenners, het zijn Audison Thesis-luidsprekers, Forza-versterkers en vier subwoofers van 10 inch geworden. Zegt me niks, maar ik ben dan ook geen fijnproever.

Eén ding is zeker. Als je dit ding ziet rijden door Beverly Hills hoef je niet te denken: van wie is deze G-klasse? Met dit uiterlijk en de uil op de neus is het een makkelijke weggever dat het om Drake gaat. Handig voor de paparazzi.