Dronken bestuurder rijdt van Botlekbrug, blijft hangen in steiger

Bizarre taferelen afgelopen nacht in Rotterdam: er hing een Peugeot 206 in de steigers naast de Botlekbrug. Hoe krijg je dat voor elkaar?

Een 28-jarige jongeman uit Friesland reed in dronken toestand de brug af. Dit ging niet helemaal zoals je denkt. De bestuurder reed op het brugdeel toen de slagbomen nog open waren, zo meldt Rijnmond. Vervolgens wachtte hij tot de slagbomen dicht waren en de brug omhoog ging en toen gaf hij gas. Het lijkt haast wel een bewuste actie. Had hij een overmoedige stunt in gedachten misschien? Of is hier iets anders aan de hand?

Dit had in ieder geval slecht kunnen aflopen, maar de jongeman weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. De auto bleef hangen in de steigers naast de brug. Toen de politie ter plaatse kwam, zagen ze dat het portier open stond. Op de brug liep een jongeman, die ervandoor ging toen de politie zich kenbaar maakte.

Drank en drugs

Stef Stuntman was er dus in geslaagd om uit de auto en op het brugdek te klimmen. Dat kon hij dan weer wel. Hij werd door de politie aangehouden wegens rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. De Fries mocht zijn roze pasje meteen inleveren en werd ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. Hij had overigens niet alleen drank geconsumeerd, maar ook drugs.

Een berger moest in actie komen om de auto weer uit de steigers te takelen. Door dit geintje is de Botlekbrug een tijdje afgesloten geweest, dus de man heeft nog voor overlast gezorgd ook. Maar gelukkig is de schade beperkt tot een Peugeot die naar de sloop kan en een kapotte steiger. Het is niet heel moeilijk om ergere scenario’s te bedenken.

Foto’s: Politie Oude Maas

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