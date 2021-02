Dronken Springsteen brengt Jeep in verlegenheid - Autoblog.nl

De oude rocker bleek toch niet het ideale uithangbord te zijn voor Jeep.

Bij een Superbowl-reclame kijken bedrijven niet op paar miljoen meer of minder. Ieder jaar wordt er dus weer groots uitgepakt, ook door autofabrikanten. Jeep besloot dit jaar niemand minder dan Bruce Springsteen in te huren voor een commercial. Dat is bijzonder omdat The Boss zich normaal gesproken niet met dergelijke zaken bezighoudt.

Beproefde methode

Een ster op laten treden in je commercial is een beproefde methode. De populariteit van een beroemdheid straalt af op je merk, zo simpel is het nu eenmaal. Er zit wel een keerzijde aan: als de ster in kwestie negatief in het nieuws komt, kan dat ook invloed hebben op je merk. Dat is wat er nu is gebeurd. Althans, zo lijkt Jeep het te bekijken.

Verdeeldheid

Eerst even voor de beeldvorming: wat was de strekking precies van de commercial? De centrale boodschap was dat mensen waar bij elkaar moesten komen na alle verdeeldheid van de laatste jaren. Je denkt misschien: wat heeft dat met Jeep te maken? Dat weten wij ook niet. Daarom voelt de video ook meer aan als een clip van Bruce Springsteen dan als een autoreclame.

Rijden onder invloed

Maar goed, dat was niet het probleem. Wat wel het probleem was: recent kwam naar buiten dat Bruce Springsteen was aangehouden vanwege rijden onder invloed. Daarnaast werd de oude baas (Bruce is inmiddels 71) beschuldigd van roekeloos rijden en alcoholgebruik op verboden terrein. Dit incident dateerde al van november, maar kwam na de Superbowl aan het daglicht.

Symbolische daad

Jeep voelde zich hierdoor schijnbaar in verlegenheid gebracht en kondigde aan de commercial tot nader order in te trekken. Dat lijkt vooral een symbolische daad, want de grote klapper in de vorm van de Superbowl is al achter de rug. Het is niet duidelijk wat Jeep verder nog van plan was met de reclame.

Gratis reclame

Het merk zal hier uiteindelijk niet slechter van worden, want er is nu alleen maar meer publiciteit ontstaan rondom de reclame. Jeep kan mooi laten zien dat ze toch echt tegen rijden onder invloed zijn. In tegenstelling tot de peperdure Superbowl-commercial is het deze keer gratis reclame.