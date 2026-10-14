DS kan identiteitscrisis doorbreken met de F3ver

DS Automobiles zoekt naar een eigen gezicht en hoopt dat te vinden met de F3ver. Dit studiemodel moet het Franse luxemerk een nieuwe designrichting geven. Opvallende verlichting, een bijzondere two-tone lak en de nodige personalisatie moeten het tot een hebberig ding maken.

Bij de Fransen heeft de koorts wel lang genoeg geduurd. Het idee van DS Automobiles is en was natuurlijk leuk. Een premium Citroën, met mooie afwerking en Frans comfort. De DS 3 was een leuk alternatief op de MINI Cooper . Maar van de losse eigen modellen is het nooit gelukt een compleet eigen succesvolle identiteit neer te zetten. Het bleek vooral niche.

Misschien dat de F3ver een duw in de goede richting geeft. Het merk moet een eigen identiteit krijgen, met ontwerpen die je direct herkent. Dat is geen overbodige luxe binnen Stellantis, waar DS zich nog nadrukkelijk moet onderscheiden van merken als Peugeot en Citroën.

De F3ver is met een lengte van 4,19 meter, een breedte van 1,84 meter en een hoogte van 1,46 meter behoorlijk compact. Toch belooft DS een ruim interieur, mede dankzij de wielbasis van 2,70 meter. Ook de bagageruimte is met 400 liter serieus te nemen. Maar goed, het is een concept. Dus al die cijfers zeggen niet zoveel.

Verlichting als visitekaartje

Het meest opvallende onderdeel van de F3ver is het front. Daar prijkt een rechtopstaand element met het DS-logo, geflankeerd door verticale, Y-vormige verlichting. Aan de achterzijde keert dat idee terug, met een digitaal DS-logo en achterlichten die dankzij zestien ledpanelen een bijna oneindige diepte moeten suggereren. Een soort Wie is de Mol tunnelvisie, maar dan met achterlichten van een auto.

Ook de carrosseriekleur trekt de aandacht. DS heeft voor deze conceptcar een speciale Cosmic Blue-lak ontwikkeld, die afhankelijk van de lichtinval verandert van helderblauw naar diep violet. De tweekleurige lak loopt bovendien door tot over de achterzijde, waardoor de verschillende carrosseriedelen visueel in elkaar overlopen.

Personalisatie speelt sowieso een hoofdrol. Zo is de sierring op het dak aanpasbaar en kunnen lichtanimaties aan de achterzijde verschillende functies krijgen. De verlichting moet niet alleen indruk maken, maar ook communiceren met de omgeving. Dat kennen we al van de Duitse merken en is vooral leuk afgekeken.

Elektrisch en praktisch

DS noemt de F3ver een voorbode van een nieuwe generatie elektrische auto’s. Concrete informatie over het accupakket, het vermogen en de actieradius ontbreekt. Wel belooft het merk een grote elektrische actieradius, zonder daar cijfers aan te verbinden. Dus eigenlijk zegt het precies niks.

De Fransen zetten daarnaast in op hun nieuwe ontwerpfilosofie, die ze ‘Design Intelligence’ noemen. Het idee is om met minder onderdelen een hoogwaardiger resultaat te bereiken. Denk aan geïntegreerde verlichting, bumpers uit één stuk en minder losse kunststof elementen rond de wielkasten.

De DS3 was een leuk karretje en hopelijk is de F3ver een voorbode van een nieuw DS met wél toffe modellen waar men de portemonnee voor wil trekken.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover